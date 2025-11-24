Смартфони Android буде неможливо вкрасти: що потрібно увімкнути на своїх гаджетах

Крадіжка або втрата смартфона — одна з найбільших неприємностей, яка може трапитися з сучасним користувачем. Адже телефони — давно вже не просто засіб зв'язку, а й сховище цінних файлів, і помічник на кожен день. Але застрахуватися від можливих неприємностей досить просто.

Смартфон Android буде неможливо вкрасти або загубити, якщо на ньому будуть увімкнені кілька корисних функцій, пише makeuseof.com. Причому на увімкнення цих функцій піде всього кілька хвилин, і далі можна спокійно виходити на вулицю. Навіть якщо телефон загубиться, ваші дані будуть у безпеці.

Усі функції Android, про які йтиметься, працюють спільно з функцією "Знайти телефон", яка дає змогу відстежувати місце розташування пристрою, коли він під'єднаний до мережі. Після увімкнення функції ваш смартфон автоматично блокується при виявленні спроби крадіжки або при відключенні від мережі. Ви навіть можете заблокувати його дистанційно, ввівши свій номер.

Виявлення крадіжки

Ця функція автоматично блокує телефон, якщо його вихоплюють, — наприклад, на вулиці, коли ви пишете повідомлення на ходу. Зловмисники навмисно вичікують такий момент, адже ваш телефон розблоковано в момент крадіжки, і злодії можуть миттєво отримати доступ до вашої електронної пошти або особистих нотаток.

Функція виявлення крадіжки запобігає такому легкому доступу. Вона використовує датчики руху і машинне навчання для виявлення різких рухів, які можуть вказувати на те, що хтось вихопив ваш смартфон. Вона також перевіряє підключення по Bluetooth і Wi-Fi, щоб переконатися, що ви перебуваєте за межами безпечних місць, — наприклад, ви і не вдома, і не в офісі

Щоб увімкнути блокування виявлення крадіжки на телефоні Samsung під управлінням One UI 7.0 або вище:

Відкрийте "Налаштування" > "Безпека та конфіденційність" > "Захист загубленого пристрою".

Натисніть "Захист від крадіжки" > "Виявлення крадіжки", потім натисніть "Увімкнути".

Після увімкнення ви побачите перемикач цієї функції. Зверніть увагу, що для увімкнення функції блокування ваш смартфон має працювати під управлінням Android 10 або пізнішої версії.

Блокування в автономному режимі

Злодії часто одразу ж відключають інтернет-з'єднання вашого телефона, щоб ви не змогли скористатися віддаленим доступом. А ця функція автоматично блокує ваш гаджет, якщо він перебуває офлайн протягом тривалого часу. Після блокування пристрій не дає змоги нікому вимкнути Wi-Fi або ввімкнути режим польоту.

Щоб увімкнути функцію "Блокування пристрою в автономному режимі":

Відкрийте "Налаштування" > "Безпека та конфіденційність" > "Захист від загубленого пристрою" > "Захист від крадіжки".

Натисніть "Блокування пристрою в автономному режимі" і виберіть "Увімкнути".

Якщо ж телефон не вкрадений, а Wi-Fi відключився випадково, просто розблокуйте пристрій, як зазвичай.

Тут треба враховувати, що функція автономного блокування смартфона обмежена двома автоматичними блокуваннями на день.

Віддалене блокування

На відміну від функції "Знайти телефон", функція "Віддалене блокування" не вимагає входу в обліковий запис Google. Просто введіть номер телефону, прив'язаний до вашого пристрою, і пройдіть аутентифікацію, відповівши на контрольне запитання.

Щоб увімкнути функцію віддаленого блокування:

Перейдіть у розділ "Налаштування" > "Безпека та конфіденційність" > "Захист від загубленого пристрою" > "Захист від крадіжки" > "Віддалене блокування".

Увімкніть функцію, зсунувши перемикач "Використовувати віддалене блокування".

Потім натисніть "Контрольне запитання" і поставте таке запитання разом із відповіддю на нього. Ваш телефон автоматично перевірить і відобразить номер телефону, пов'язаний із вашим пристроєм.

Якщо вам потрібно віддалено заблокувати свій телефон, перейдіть на сайт android.com/lock, введіть свій номер, дайте відповідь на контрольне запитання і заблокуйте гаджет.

Перевірка особистості

Це нова функція захисту від пограбувань — на випадок, якщо хтось, хто знає ваш пароль, спробує змінити ваш PIN-код.

На телефонах Samsung з One UI 7.0 і вище (Android 15 і вище) можна ввімкнути перевірку особистості. Для цього необхідно увійти у свій обліковий запис Samsung, увімкнути біометричну автентифікацію (сканування відбитків пальців) і вказати безпечне місце (дім або офіс).

Після налаштування, якщо хтось спробує змінити ваш PIN-код поза безпечним місцем, функція перевірки особи активує затримку в одну годину, перш ніж можна буде змінити будь-які конфіденційні налаштування. Цієї затримки має бути достатньо, щоб заблокувати телефон за допомогою однієї з функцій захисту від крадіжки.

Коли телефон потрапляє в безпечне місце, дія затримки припиняється, але вам однаково буде потрібно підтвердити свою особистість за допомогою сканера відбитків пальців.

Раніше стало відомо, що ОС Android виявилася кращою за iOS. Ця система більш відкрита, і водночас вона ефективніше захищає своїх користувачів від спаму та шахрайських атак.