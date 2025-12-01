Не только флагманы: топ-3 лучших смартфона с 200-мегапиксельной камерой (фото)

Камеры с разрешением 200 Мп в смартфонах — это не просто маркетинг, но и практичный бонус для мобильной фотографии. Они позволяют делать снимки с максимальной детализацией, применять цифровой зум без потери качества и удобно кадрировать фото.

Однако столь высокое разрешение требует мощного процессора и большого объема памяти. Эксперты Gadgets360 приводят список актуальных моделей, предлагающих отличные фотовозможности и передовые характеристики.

Realme GT 8 Pro

Аппарат для тех, кто ищет бескомпромиссное качество. Главная фишка этой модели — 200-мегапиксельный телеобъектив, который обеспечивает 3-кратный оптический зум и цифровое приближение вплоть до 120х. Вот где мегапиксели действительно пригождаются — далекие объекты можно заснять с лучшей четкостью, если сравнивать со многими конкурентами. Камера настроена в сотрудничестве с легендарным фотобрендом Ricoh GR. Дополняют картину основной модуль на 50 Мп (Sony IMX906) и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор.

Відео дня

Realme GT 8 Pro Фото: gsmarena.com

Смартфон комплектуется топовым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, ярким QHD+ экраном с частотой 144 Гц ибатареей на 7000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Корпус защищен по стандарту IP69. Подробные тесты и мнения журналистов пересказываем в обзоре Realme GT 8 Pro.

Vivo V60e

Отличный вариант в среднем классе. Здесь 200-мегапиксельный датчик выступает в роли главной камеры. Модуль оборудован оптической стабилизацией (OIS) и позволяет делать качественные портреты с 30-кратным зумом. В дополнение идет 8-мегапиксельный "сверхширик" и отличная 50-мегапиксельная фронталка с умной подсветкой для селфи.

Vivo V60e Фото: Vivo

Телефон работает на свежем процессоре MediaTek Dimensity 7360 Turbo, имеет изогнутый AMOLED-экран на 120 Гц и внушительную АКБ на 6500 мАч с 90-ваттной зарядкой. Также присутствует полноценная защита от воды IP69.

Oppo Find X9 Pro

Еще один мощный флагман, который делает ставку на зум. Oppo известна своим инновационным подходом к съемке, и среди А-брендов очень многие способны выдавать такой уровень. Гаджет оснащен 200-мегапиксельным телефото для захвата удаленных объектов с высокой детальностью. Основная камера использует сенсор Sony LYT-828 на 50 Мп, сверхширокоугольная также имеет разрешение 50 Мп.

Oppo Find X9 Pro Фото: Oppo

Новинка построена на топовом чипе MediaTek Dimensity 9500. В наличии качественный экран LTPO AMOLED и кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7500 мАч. Поддерживается быстрая проводная (80 Вт) и беспроводная (50 Вт) зарядка.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали недооцененный смартфон 2025 года. Смартфон Realme GT 7, выпущенный в этом году, предлагает пользователю высокую производительность, длительное время автономной работы, хорошее качество камеры и возможности искусственного интеллекта (ИИ), но при этом является доступным по цене.