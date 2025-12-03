Не дорожче 15 000 грн: п'ять найкращих бюджетних смартфонів у 2025 році (відео)

Серед недорогих смартфонів, які сьогодні можна купити в Україні, є низка моделей з непоганими характеристиками. Експерт назвав найкращі варіанти до 15 000 гривень.

До списку найкращих бюджетних смартфонів увійшли моделі від Motorola, Nothing, Google Pixel, OnePlus та Samsung. Детальніше про ці телефони розповів оглядач техніки Дмитро Голуб на YouTube-каналі Andro-news.com.

Огляд смартфонів

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Fusion сьогодні коштує до 8 000 грн, що робить його найбюджетнішим смартфоном у рейтингу. Дана модель буде оновлюватись впродовж 3 років, тобто до Android 17, а також може похвалитися середньобюджетним процесором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Хоча це не найпотужніший чип, але він вигідно виділяється на фоні конкурентів у аналогічному ціновому діапазоні.

"Так, Motorola Edge 50 Fusion навряд чи можна сьогодні назвати свіжим апаратом, проте в мене язик не повертається назвати його неактуальним за свій прайс", — зазначив Голуб.

Характеристики Motorola Edge 50 Fusion:

екран — 6.7, P-OLED, 2400x1080;

Процесор — Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2;

основна камера — 50+13 Мп;

фронтальна камера — 32 Мп;

пам'ять — 8/128 ГБ;

акумулятор — 5000 мАг.

CMF Phone 2 Pro

Серед смартфонів вартістю до 11 000 гривень на першому місці опинився CMF Phone 2 Pro від Nothing. За свої гроші апарат пропонує цілком нормальний процесор, AMOLED-екран, чудовий час автономної роботи, а також непогану камеру.

"Смартфони компанії Nothing всередині нашої країни дешевшають дуже швидко. І от коли ми бачимо на низах такий пристрій з такими технічними характеристиками, з якістю нормальною, підтримкою і так далі, то його треба брати", — наголосив оглядач.

Характеристики:

екран — 6.77, AMOLED, 2392x1080;

процесор — MediaTek Dimensity 7300 Pro;

основна камера — 50+50+8 Мп;

фронтальна камера — 16 Мп;

пам'ять — 8/256 ГБ;

акумулятор — 5000 мАг.

Google Pixel 7

Оскільки автор розглядає не лише нові смартфони, в рейтинг також увійшов вживаний Google Pixel 7, який можна придбати в ідеальному стані приблизно за 10 500 гривень. Натомість користувач отримає апарат з флагманськими характеристиками, флагманськими матеріалами корпусу та непоганим процесором.

"Знайдіть нормального продавця, який надасть вам гарантію. І повірте мені, цей пристрій буде вас радувати ще дуже довго. Підтримуватися він буде аж до Android 18", — сказав автор огляду.

Характеристики Google Pixel 7:

екран — 6,3, AMOLED 2400x1080;

процесор — Tensor G2 від Google;

основна камера — 50+12 Мп;

фронтальна камера — 10,8 Мп;

акумулятор — 4355 мАч;

пам'ять — 8/128 ГБ.

OnePlus Ace 5

У категорії смартфонів вартістю до 15 000 грн лідером став OnePlus Ace 5, попри свою китайську прошивку. За словами експерта, за 14 500 гривень тяжко знайти смартфон з аналогічною підтримкою, характеристиками та матеріалами корпусу.

Технічні характеристики OnePlus Ace 5:

екран — 6.78", LTPO AMOLED, 2780х1264;

процесор — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

основна камера — 50+18+2 Мп;

фронтальна камера — 16 Мп;

акумулятор — 6415 мАч;

пам'ять — 12/256 ГБ.

Samsung Galaxy A36

За ціною до 15 000 гривень в Україні також можна придбати Samsung Galaxy A36. Це ідеальний вибір для тих, кому більш важлива тривала підтримка оновлень, ніж високі технічні характеристики.

"Це той смартфон, який я можу сміливо радити невимогливій людині", — пояснив Голуб.

Технічні характеристики Galaxy A36:

екран — 6.7, Super AMOLED, 2340x1080;

процесор — Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3;

основна камера — 50+18+5 Мп;

фронтальна камера — 12 Мп;

акумулятор — 5000 мАч;

пам'ять — 6/128 ГБ.

