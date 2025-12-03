Идеальное соотношение цены и качества: назван недооцененный смартфон 2025 года (фото)

В 2025 году вышел смартфон Google Pixel 9a, который в Украине стоит около 20 000 гривен. За эти деньги устройство предлагает ряд флагманских функций, которых не найдешь у других моделей данной ценовой категории.

Несмотря на то, что Google Pixel 9a имеет много компромиссов, присущих телефонам среднего класса, обозреватель портала Android Police Стивен Радокия считает этот смартфон лучшим по соотношению цены и качества.

Одним из преимуществ Google Pixel 9a является программное обеспечение. Material 3 Expressive идеально подходит для устройства, а Android 16 работает бесперебойно. ПО Google удобное и содержит много полезных дополнительных функций. Кроме того, производитель обещает семь лет поддержки.

"Редко можно получить такой полноценный пользовательский опыт на устройстве среднего класса", — отметил автор статьи.

Google Pixel 9a

Google Pixel 9a также получил яркий дисплей Actua и хорошую производительность, которая обеспечивается мощным чипсетом Tensor G4. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и хорошо оптимизированным программным обеспечением мой телефон работает очень плавно.

Отдельно обозреватель отметил аккумулятор емкостью 5100 мАч. По его словам, одного заряда хватает на два дня. Однако основным преимуществом Google Pixel 9a, по мнению автора, стали камеры.

"Если вы фотограф-любитель, которому надоело тратить 1000 долларов на смартфон только ради приличных фотографий, Pixel 9a подойдет. Ночной объектив предлагает лучшую фотографию в условиях слабого освещения среди всех устройств, которые я тестировал до 500 долларов", — отметил Радокия.

Подводя итоги, эксперты отметил, что Google Pixel 9a нельзя назвать идеальным телефоном, однако его недостатки компенсируются относительно доступной ценой.

Напомним, бренд Poco на днях представил смартфон F8 Pro, стирающий грань между средним и флагманским сегментами.

