Дешевый смартфон Moto G Play 2026 обошел Samsung Galaxy S25 Ultra за $1000: как (видео)

Эксперт протестировал бюджетный Moto G Play 2026 за 200 долларов и премиальный Samsung Galaxy S25 Ultra за 1000. Он сделал вывод, что флагман не стоит своих денег.

Стивен Радочиа, тестировщик из androidpolice.com, считает, что бюджетные телефоны вполне могут порадовать пользователей и работать не хуже, чем топовые модели. Об этом он написал в своем обзоре.

Samsung Galaxy S25 Ultra — лучшее, что сейчас может предложить Samsung. Он обладает всеми ожидаемыми премиальными флагманскими характеристиками и является отличным смартфоном. Однако он стоит 1000 долларов, и не каждый может себе его позволить. А вот Moto G Play 2026 обойдется всего в 180 долларов. Этот бюджетный телефон функционален за свою цену, отметил специалист.

Стивен решил выяснить, переплачивают ли пользователи за флагманские устройства, или достаточно обходиться бюджетным гаджетом?

Качество дисплеев

Motorola пришлось пойти на компромиссы, чтобы добиться цены в 180 долларов за G Play 2026. Хотя есть неплохие OLED-дисплеи на телефонах за 200 долларов, у G Play 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 720p. Он не так ужасен, как кажется: цветопередача у него точная, отметил тестировщик.

Для сравнения, у Samsung Galaxy S25 Ultra лучший дисплей из тех, которые видел специалист в этом году. Это 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с антибликовым покрытием, которое делает устройство удобным для просмотра на улице, даже при ярком солнечном свете.

Обзор Moto G Play 2026

Сравнение "начинки" смартфонов

Тем не менее, Moto G Play 2026 более удобен в использовании, чем можно было бы ожидать, благодаря чипсету Dimensity 6300 обеспечивается стабильная производительность для устройств стоимостью менее 300 долларов. Несложные игры, такие как Pokémon GO, отлично подходят для G Play 2026.

Настоящее ограничение Moto G Play 2026 — это 4 ГБ оперативной памяти. Есть функция RAM Boost, но она не способствует повышению производительности.

"Разрыв в производительности по сравнению с таким телефоном, как Galaxy S25 Ultra, все же заметен, но в целом телефон Moto приятный. Иногда случаются подтормаживания и сбои, но это не заставляет меня думать, что устройство не стоит покупать", — делает вывод Стивен.

Galaxy S25 Ultra обладает высокой производительностью, которую ожидаешь от флагмана, но эксперт сомневается в том, что пользователю она нужна в таком большом объеме. Дополнительная мощность в качестве надстройки — это удобно, обеспечивается плавная частота кадров в мобильных играх уровня AAA. Но для повседневного использования Snapdragon 8 Elite — это излишество, подчеркивает эксперт.

Если вы продвинутый пользователь, любящий многозадачность, то на флагман стоит потратиться. Но G Play 2026 года отлично справляется с обычными рутинными задачами среднестатистического пользователя.

Обзор Galaxy S25 Ultra

Камеры подкачали, но с батареями порядок

Moto G Play оснащен 32-мегапиксельной основной камерой, которой вполне достаточно для съемки при ярком освещении. Цвета прекрасные, детализация приемлемая, если не слишком сильно кадрировать фотографии.

А вот Galaxy S25 Ultra оснащен великолепной системой камер с несколькими объективами и превосходными возможностями съемки при слабом освещении. Помимо дисплея, именно камеры — это то, что больше всего отражается на цене флагмана.

"Время автономной работы у этих двух моделей практически сопоставимо. Аккумулятор G Play емкостью 5200 мА·ч обеспечивает два дня работы, так же, как и батарея Galaxy S25 Ultra", — отметил автор.

Вывод эксперта

"Мне нравился Moto G Play 2026, но мне не хватало чуть большей производительности. Это не значит, что я не должен тратить огромные суммы на флагман вроде Galaxy S25 Ultra, но это подчеркивает, что смартфон среднего класса может быть идеальным выбором для большинства.

Galaxy S25 Ultra, безусловно, лучше, чем G Play 2026, но я не думаю, что 1000 долларов — приемлемая цена", — заключил Радочиа.

