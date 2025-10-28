Samsung Galaxy S25 Ultra проиграл малоизвестному "китайцу" в фотобитве: сравнение (фото)

Смартфон Galaxy S25 Ultra долгое время считался одним из эталонов мобильной фотографии. Но неожиданно флагман Samsung проиграл в сравнении камер китайскому конкуренту Oppo Find X9 Pro.

Разрыв главным образом заметен в качестве 3-кратного зума. Новинка Oppo, которая готовится к глобальному релизу 28 октября, бросила серьезный вызов признанному лидеру. Инсайдер Ice Universe опубликовал парные снимки, которые наглядно демонстрируют ситуацию, пишет Gizmochina.

200 Мп против 10 Мп

На бумаге разница между телеобъективами двух смартфонов выглядит колоссальной. Oppo Find X9 Pro оснащен 200-мегапиксельным перископическим телефото с 3-кратным зумом. Примечательно, что используется крупный фотосенсор от самой же Samsung — это ISOCELL HP5 размером 1/1,56 дюйма.

Samsung Galaxy S25 Ultra для 3-кратного приближения кадра задействует скромный 10-мегапиксельный сенсор размером всего 1/3,52 дюйма. Южнокорейский IT-гигант в последние годы весьма неохотно физически модернизирует камеры в своих флагманах. И вот настал момент, когда это стало совсем очевидно на фоне более агрессивных инноваций от брендов из КНР.

Слева — Samsung, cправа — Oppo. Детализация снимков на смартфоны при близком рассмотрении Фото: X (Twitter)

Результаты

Сравнение фотографий, сделанных с 3-кратным увеличением, не оставляет сомнений. На первый взгляд снимки похожи, но при ближайшем рассмотрении разница в детализации становится очевидной.

На фотографии с Oppo Find X9 Pro можно разглядеть мельчайшие текстуры на листе и теле насекомого. В то же время на снимке с Galaxy S25 Ultra эти детали практически неразличимы и превращаются в "мыльную" кашу. Учитывая, что именно детализация является главной задачей телеобъектива, это полный провал для флагмана Samsung.

Общий план снимка: Oppo (справа) также демонстрирует лучшее размытие фона Фото: X (Twitter)

Причина отставания А-бренда — ставка на программные алгоритмы и очень редкие обновления самих камер, что в конце концов приводит к стагнации качества. Для телеобъективов высокое разрешение — важный фактор, повышающий четкость картинки. Впрочем, массовый потребитель и так доволен гаджетами Samsung, чем объясняется их неторопливый подход к улучшениям. Тогда как китайские производители вроде Oppo и Vivo не боятся экспериментов и почти ежегодно внедряют новейшие модули, отдавая приоритет аппаратным апгрейдам.

