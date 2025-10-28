Samsung Galaxy S25 Ultra програв маловідомому "китайцю" у фотобитві: порівняння (фото)

Смартфон Galaxy S25 Ultra довгий час вважався одним з еталонів мобільної фотографії. Але несподівано флагман Samsung програв у порівнянні камер китайському конкуренту Oppo Find X9 Pro.

Розрив головним чином помітний у якості 3-кратного зуму. Новинка Oppo, яка готується до глобального релізу 28 жовтня, кинула серйозний виклик визнаному лідеру. Інсайдер Ice Universe опублікував парні знімки, які наочно демонструють ситуацію, пише Gizmochina.

200 Мп проти 10 Мп

На папері різниця між телеоб'єктивами двох смартфонів виглядає колосальною. Oppo Find X9 Pro оснащений 200-мегапіксельним перископічним телефото з 3-кратним зумом. Примітно, що використовується великий фотосенсор від самої ж Samsung — це ISOCELL HP5 розміром 1/1,56 дюйма.

Samsung Galaxy S25 Ultra для 3-кратного наближення кадру задіє скромний 10-мегапіксельний сенсор розміром всього 1/3,52 дюйма. Південнокорейський IT-гігант останніми роками вельми неохоче фізично модернізує камери у своїх флагманах. І ось настав момент, коли це стало зовсім очевидно на тлі більш агресивних інновацій від брендів з КНР.

Відео дня

Ліворуч — Samsung, праворуч — Oppo. Деталізація знімків на смартфони при близькому розгляді Фото: X (Twitter)

Результати

Порівняння фотографій, зроблених із 3-кратним збільшенням, не залишає сумнівів. На перший погляд знімки схожі, але при найближчому розгляді різниця в деталізації стає очевидною.

На фотографії з Oppo Find X9 Pro можна розгледіти найдрібніші текстури на аркуші та тілі комахи. Водночас на знімку з Galaxy S25 Ultra ці деталі практично невиразні і перетворюються на "мильну" кашу. Враховуючи, що саме деталізація є головним завданням телеоб'єктива, це повний провал для флагмана Samsung.

Загальний план знімка: Oppo (праворуч) також демонструє краще розмиття фону Фото: X (Twitter)

Причина відставання А-бренду — ставка на програмні алгоритми і дуже рідкісні оновлення самих камер, що врешті-решт призводить до стагнації якості. Для телеоб'єктивів висока роздільна здатність — важливий фактор, що підвищує чіткість картинки. Втім, масовий споживач і так задоволений гаджетами Samsung, чим пояснюється їхній неквапливий підхід до поліпшень. Тоді як китайські виробники на кшталт Oppo і Vivo не бояться експериментів і майже щорічно впроваджують новітні модулі, віддаючи пріоритет апаратним апгрейдам.

Раніше Фокус писав про найкращі бюджетні смартфони осені 2025 року. Флагманські смартфони з кожним роком дорожчають. Але порівнянний досвід сьогодні можна отримати і в доступному сегменті. Наводимо шість найкращих моделей бюджетного і середнього класів.