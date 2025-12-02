Дешевий смартфон Moto G Play 2026 обійшов Samsung Galaxy S25 Ultra за $1000: як (відео)

Експерт протестував бюджетний Moto G Play 2026 за 200 доларів і преміальний Samsung Galaxy S25 Ultra за 1000. Він зробив висновок, що флагман не вартий своїх грошей.

Стівен Радочіа, тестувальник з androidpolice.com, вважає, що бюджетні телефони цілком можуть порадувати користувачів і працювати не гірше, ніж топові моделі. Про це він написав у своєму огляді.

Samsung Galaxy S25 Ultra — найкраще, що зараз може запропонувати Samsung. Він володіє всіма очікуваними преміальними флагманськими характеристиками і є відмінним смартфоном. Однак він коштує 1000 доларів, і не кожен може собі його дозволити. А ось Moto G Play 2026 обійдеться всього в 180 доларів. Цей бюджетний телефон функціональний за свою ціну, зазначив фахівець.

Стівен вирішив з'ясувати, чи переплачують користувачі за флагманські пристрої, чи достатньо обходитися бюджетним гаджетом?

Відео дня

Якість дисплеїв

Motorola довелося піти на компроміси, щоб домогтися ціни в 180 доларів за G Play 2026. Хоча є непогані OLED-дисплеї на телефонах за 200 доларів, у G Play 6,7-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю 720p. Він не такий жахливий, як здається: передача кольору в нього точна, зазначив тестувальник.

Для порівняння, у Samsung Galaxy S25 Ultra найкращий дисплей із тих, які бачив фахівець цього року. Це 6,9-дюймовий Dynamic AMOLED-екран з покриттям антивідблиску, яке робить пристрій зручним для перегляду на вулиці, навіть при яскравому сонячному світлі.

Огляд Moto G Play 2026

Порівняння "начинки" смартфонів

Проте, Moto G Play 2026 зручніший у використанні, ніж можна було б очікувати, завдяки чипсету Dimensity 6300 забезпечується стабільна продуктивність для пристроїв вартістю менше 300 доларів. Нескладні ігри, такі як Pokémon GO, відмінно підходять для G Play 2026.

Справжнє обмеження Moto G Play 2026 — це 4 ГБ оперативної пам'яті. Є функція RAM Boost, але вона не сприяє підвищенню продуктивності.

"Розрив у продуктивності порівняно з таким телефоном, як Galaxy S25 Ultra, все ж помітний, але загалом телефон Moto приємний. Іноді трапляються пригальмовування і збої, але це не змушує мене думати, що пристрій не варто купувати", — робить висновок Стівен.

Galaxy S25 Ultra має високу продуктивність, яку очікуєш від флагмана, але експерт сумнівається в тому, що користувачеві вона потрібна в такому великому обсязі. Додаткова потужність як надбудова — це зручно, забезпечується плавна частота кадрів у мобільних іграх рівня AAA. Але для повсякденного використання Snapdragon 8 Elite — це надмірність, підкреслює експерт.

Якщо ви просунутий користувач, який любить багатозадачність, то на флагман варто витратитися. Але G Play 2026 року відмінно справляється зі звичайними рутинними завданнями середньостатистичного користувача.

Огляд Galaxy S25 Ultra

Камери підкачали, але з батареями порядок

Moto G Play оснащений 32-мегапіксельною основною камерою, якої цілком достатньо для зйомки при яскравому освітленні. Кольори прекрасні, деталізація прийнятна, якщо не надто сильно кадрувати фотографії.

А ось Galaxy S25 Ultra оснащений чудовою системою камер з кількома об'єктивами і чудовими можливостями зйомки при слабкому освітленні. Крім дисплея, саме камери — це те, що найбільше відбивається на ціні флагмана.

"Час автономної роботи у цих двох моделей практично можна порівняти. Акумулятор G Play ємністю 5200 мА-год забезпечує два дні роботи, так само, як і батарея Galaxy S25 Ultra", — зазначив автор.

Висновок експерта

"Мені подобався Moto G Play 2026, але мені не вистачало трохи більшої продуктивності. Це не означає, що я не повинен витрачати величезні суми на флагман на кшталт Galaxy S25 Ultra, але це підкреслює, що смартфон середнього класу може бути ідеальним вибором для більшості.

Galaxy S25 Ultra, безумовно, кращий, ніж G Play 2026, але я не думаю, що 1000 доларів — прийнятна ціна", — підсумував Радочіа.

Раніше ми писали, що Redmi Turbo 5 Pro отримав батарею на 9000 мАг і найпотужніший чип. Смартфон Redmi Turbo 5 Pro буде офіційно презентовано після китайського нового року, проте вже зараз стали відомі деякі подробиці про нього.