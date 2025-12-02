Вбивця флагманів: Redmi Turbo 5 Pro отримав батарею на 9000 мАг і найпотужніший чип (фото)

Смартфон Redmi Turbo 5 Pro буде офіційно презентовано після китайського нового року, проте вже зараз стали відомі деякі подробиці про нього.

Пристрій надійде в продаж по всьому світу під назвою Poco F8. Смартфон отримає флагманський чипсет, унікальний для своєї цінової категорії. Користувачам обіцяють значний стрибок продуктивності і повну підтримку кеш-пам'яті, йдеться в пості блогера @DigitalChatStation на weibo.com.

Що відомо про Redmi Turbo 5 Pro

За словами відомого технічного блогера @DigitalChatStation, Redmi Turbo 5 Pro скоро дебютує з акцентом на "більшу ємність і високу потужність". Очікується, що пристрій збереже флагманську продуктивність серії K і буде доступний у конкурентоспроможному ціновому діапазоні 2500 юанів (приблизно 344 долари США).

Хоча з приводу процесора ходили чутки, блогер пояснив, що Xiaomi поки не буде використовувати Snapdragon 8 п'ятого покоління в цій конкретній моделі. Замість цього буде встановлено єдиний флагманський чіп, доступний у своєму ціновому діапазоні, оптимізований для максимальної продуктивності. Ця стратегія забезпечує баланс між високою обчислювальною потужністю та економічною ефективністю, що робить його грізним претендентом на ринку пристроїв середнього класу.

Рендер смартфона Redmi Turbo 5 Pro Фото: Redmi

Дотримуючись усталених регіональних брендингових стратегій Xiaomi, Redmi Turbo 5 Pro буде представлений на світових ринках під назвою Poco F8. Це продовження лінійки попереднього покоління, де Redmi Turbo 4 Pro, відомий тим, що став першим смартфоном з чипсетом Snapdragon 8s 4-го покоління, встановив високу планку завдяки плоскому екрану LTPS з роздільною здатністю 1,5K і надійному заряджанню. Очікується, що Poco F8 продовжить цю традицію, запропонувавши міжнародним користувачам значні поліпшення в тривалості роботи акумулятора та якості конструкції.

Смартфон Poco F7 Фото: gsmarena.com

Революційний акумулятор і дизайн

Однією з найяскравіших особливостей, розкритих у звітах, є ємність акумулятора. З чуток, Redmi Turbo 5 Pro буде оснащений потужним акумулятором ємністю 9000 мАг, що стане найбільшим у своєму класі для пристроїв Xiaomi. Для підтримки такої ємності, як повідомляється, телефон підтримуватиме швидку зарядку потужністю 100 Вт, що дасть змогу користувачам менше часу проводити біля розетки.

Що стосується дизайну і довговічності, попередні звіти припускають, що пристрій буде оснащено високоякісною металевою рамкою і 3D-ультразвуковим сканером відбитків пальців. Очікується, що він також буде оснащений системою "комплексного захисту" з повним рівнем водонепроникності (ймовірно, IP68) і мінімалістичним дизайном із симетричними динаміками.

Раніше ми писали про те, що гаджети Xiaomi стали найпопулярнішими у 2025 році. Дослідницька компанія Omdia опублікувала останні дані за третій квартал 2025 року, що демонструють стабільний обсяг за умови зростання цін на носимі пристрої.