Гаджети Xiaomi стали найпопулярнішими у 2025 році: обігнали навіть Apple і Samsung (фото)

Дослідницька компанія Omdia опублікувала останні дані за третій квартал 2025 року, що демонструють стабільний обсяг за умови зростання цін на носимі пристрої.

Згідно зі звітом, загальний обсяг поставок досяг 54,6 млн одиниць, що на 3% менше, тоді як вартість продукції збільшилася на 12% і досягла вражаючих 12,3 млрд доларів. Але Xiaomi домоглася неймовірного зростання в 13% у річному обчисленні, пише xiaomitime.com.

Хто лідирує на ринку носимих гаджетів

У звіті наголошується, що п'ять провідних виробників у секторі — Xiaomi, Apple, Huawei, Samsung і Garmin — спільно забезпечують 63% поставок на ринок і 84% від загальної частки ринку у вартісному вираженні. Лідери галузі використовують величезні фінансові ресурси і дослідницький потенціал для встановлення високих конкурентних бар'єрів. Таким чином, невеликим брендам стає дедалі складніше конкурувати, просто ведучи цінові війни.

Середня ціна продажу (ASP) переносних пристроїв-браслетів у всьому світі сягнула 225 доларів США в третьому кварталі 2025 року, що на 9% більше, ніж у попередньому році. Це зростання свідчить про явний перехід споживачів до преміальних і багатофункціональних пристроїв замість простих альтернатив.

Найбільші гравці у сфері технологій намагаються використовувати "подвійну стратегію", щоб ефективно таргетувати цінову аудиторію і забезпечити зростання в усіх напрямках.

Розширення сегмента початкового та середнього рівня

Такі бренди, як Xiaomi, Huawei і Samsung, використовують переваги свого різноманітного асортименту продукції на ринку початкового рівня. Це сприяло 12%-вому зростанню в річному обчисленні в категорії базових фітнес-трекерів, де пристрої з цієї серії, такі як Xiaomi Band, продовжують успішно демонструвати свої результати.

Тим часом сегмент середнього цінового діапазону (від 200 до 300 доларів США) продемонстрував вибухове зростання — на 21%. Виробники постійно впроваджують у цю сферу флагманські функції: наприклад, моніторинг здоров'я і підтримка стільникового зв'язку з'явилися в сучасних розумних годинниках. Ця ситуація вже чинила сильний тиск на частку ринку функціональних фітнес-трекерів, ціна яких варіюється від 50 до 99 доларів США.

Розвиток ринку пристроїв верхнього цінового діапазону

Високий ціновий діапазон (вище 500 доларів США) став основним джерелом доходу. Зокрема, пристрої ціною вище 700 доларів США продемонстрували річне зростання на 34%. Інновації в цьому сегменті значною мірою орієнтовані на підключення та інтелектуальні функції. Впровадження можливостей 5G у таких пристроях, як Apple Watch Series 11, і функцій екстреного супутникового зв'язку у флагманських годинниках для активного відпочинку Garmin і Apple підкреслює цю тенденцію.

Ера ШІ та інтеграції екосистем

Генеративний ШІ стає утилітою, а не просто маркетинговою концепцією в індустрії переносних пристроїв. Впровадження передових голосових помічників, як-от Gemini в нових Galaxy Watch, ілюструє майбутнє ШІ-агентів у застосунках для управління здоров'ям.

Загальний обсяг поставок розумних годинників зріс на 1%, а їхня вартість збільшилася на 8%, що підтверджує успіх стратегії преміалізації галузі. На думку аналітика Omdia Джека Літема, майбутнє розумних годинників полягає в розробці імерсивних хмарних генеративних ШІ-тренерів зі здоров'я. Для повної реалізації потенціалу пристроїв їхнім виробникам необхідно поліпшити як власне програмне забезпечення, так і інтеграцію зі сторонніми сервісами. Ба більше, включення пристроїв, які не потребують носіння на зап'ясті, як-от смарт-кільця та навушники TWS, до загальної екосистеми охорони здоров'я буде рівнозначним створенню можливостей для перехресних продажів і демонстрації виняткової цінності смарт-годинників.

