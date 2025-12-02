Гаджеты Xiaomi стали самыми популярными в 2025 году: обогнали даже Apple и Samsung (фото)

Исследовательская компания Omdia опубликовала последние данные за третий квартал 2025 года, демонстрирующие стабильный объем при росте цен на носимые устройства.

Согласно отчету, общий объем поставок достиг 54,6 млн единиц, что на 3% меньше, в то время как стоимость продукции увеличилась на 12% и достигла впечатляющих 12,3 млрд долларов. Но Xiaomi добилась невероятного роста в 13% в годовом исчислении, пишет xiaomitime.com.

Кто лидирует на рынке носимых гаджетов

В отчете отмечается, что пять ведущих производителей в секторе — Xiaomi, Apple, Huawei, Samsung и Garmin — совместно обеспечивают 63% поставок на рынок и 84% от общей доли рынка в стоимостном выражении. Лидеры отрасли используют огромные финансовые ресурсы и исследовательский потенциал для установления высоких конкурентных барьеров. Таким образом, небольшим брендам становится все сложнее конкурировать, просто ведя ценовые войны.

Відео дня

Средняя цена продажи (ASP) носимых устройств-браслетов во всем мире достигла 225 долларов США в третьем квартале 2025 года, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Этот рост свидетельствует о явном переходе потребителей к премиальным и многофункциональным устройствам вместо простых альтернатив.

Крупнейшие игроки в сфере технологий пытаются использовать "двойную стратегию", чтобы эффективно таргетировать ценовую аудиторию и обеспечить рост во всех направлениях.

Смарт-часы Samsung Фото: androidpolice.com

Расширение сегмента начального и среднего уровня

Такие бренды, как Xiaomi, Huawei и Samsung, используют преимущества своего разнообразного ассортимента продукции на рынке начального уровня. Это способствовало 12%-ному росту в годовом исчислении в категории базовых фитнес-трекеров, где устройства из этой серии, такие как Xiaomi Band, продолжают успешно демонстрировать свои результаты.

Между тем, сегмент среднего ценового диапазона (от 200 до 300 долларов США) продемонстрировал взрывной рост – на 21%. Производители постоянно внедряют в эту область флагманские функции: например, мониторинг здоровья и поддержка сотовой связи появились в современных умных часах. Эта ситуация уже оказала сильное давление на долю рынка функциональных фитнес-трекеров, цена которых варьируется от 50 до 99 долларов США.

Развитие рынка устройств верхнего ценового диапазона

Высокий ценовой диапазон (выше 500 долларов США) стал основным источником дохода. В частности, устройства ценой выше 700 долларов США продемонстрировали годовой рост на 34%. Инновации в этом сегменте в значительной степени ориентированы на подключение и интеллектуальные функции. Внедрение возможностей 5G в таких устройствах, как Apple Watch Series 11, и функций экстренной спутниковой связи во флагманских часах для активного отдыха Garmin и Apple подчеркивает эту тенденцию.

Смарт-часы Xiaomi Фото: Xiaomi

Эра ИИ и интеграции экосистем

Генеративный ИИ становится утилитой, а не просто маркетинговой концепцией в индустрии носимых устройств. Внедрение передовых голосовых помощников, таких как Gemini в новых Galaxy Watch, иллюстрирует будущее ИИ-агентов в приложениях для управления здоровьем.

Общий объем поставок умных часов вырос на 1%, а их стоимость увеличилась на 8%, что подтверждает успех стратегии премиализации отрасли. По мнению аналитика Omdia Джека Литема, будущее умных часов заключается в разработке иммерсивных облачных генеративных ИИ-тренеров по здоровью. Для полной реализации потенциала устройств их производителям необходимо улучшить как собственное программное обеспечение, так и интеграцию со сторонними сервисами. Более того, включение устройств, не требующих ношения на запястье, таких как смарт-кольца и наушники TWS, в общую экосистему здравоохранения будет равнозначно созданию возможностей для перекрестных продаж и демонстрации исключительной ценности смарт-часов.

Ранее мы писали, что ученые нашли самый дешевый источник лития в мире. Известный источник лития: старые вышедшие из строя батареи. Новая технология может сделать этот процесс экономически выгодным.