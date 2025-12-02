Ученые нашли самый дешевый источник лития в мире: Китай и США завидуют

Известный источник лития: старые вышедшие из строя батареи. Новая технология может сделать этот процесс экономически выгодным.

Литий легче отдает электроны, чем любой другой металл. Кроме того, он отлично подходит для многократного накопления и высвобождения энергии. Однако, несмотря на обилие лития на планете, его добыча сложная, дорогостоящая и экологически вредная.

Чтобы найти другие источники этого материала, ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне обратились к литий-ионным аккумуляторам, отслужившим свой срок, но все еще содержащим вполне пригодное для использования количество металла внутри. Однако несмотря на обилие отработанных аккумуляторов, отделение лития от других содержащихся в них материалов может быть дорогостоящим.

Ученые разбирали аккумуляторы и погружали их в органический растворитель. В результате получался рассол, содержащий как литий, так и другие металлы, присутствующие в аккумуляторах. Для сбора лития разработали специальный электрод, созданный из сополимера, состоящего из молекул, которые присоединяются к литию, и молекул, реагирующих на электрический ток. Помещенный в рассол и электризуемый, электрод, подобно губке, впитывал из раствора только литий, оставляя остальные металлы.

Данный метод оказался не только эффективным для отделения и восстановления лития, но и электрод сохранял свою проводимость более 500 циклов.

Более того, исследователи утверждают, что этот метод гораздо более доступен, и обходится примерно в 12,7 доллара США за килограмм извлеченного лития. Это в 46 раз дешевле, чем кислотное выщелачивание, которое обходится примерно в 81–462 доллара США за килограмм, и высокотемпературная плавка, которая стоит 36–126 долларов США за килограмм. Основываясь на этих результатах, исследователи утверждают, что их метод может стать первым коммерчески выгодным способом извлечения лития из отработавших аккумуляторов.

Исследователи считают, что теперь необходимо приложить больше усилий для масштабирования и совершенствования их открытия.

