Учені знайшли найдешевше джерело літію у світі: Китай і США заздрять

Відоме джерело літію: старі батареї, що вийшли з ладу. Нова технологія може зробити цей процес економічно вигідним.

Літій легше віддає електрони, ніж будь-який інший метал. Крім того, він чудово підходить для багаторазового накопичення і вивільнення енергії. Однак, незважаючи на велику кількість літію на планеті, його видобуток складний, дорогий і екологічно шкідливий.

Щоб знайти інші джерела цього матеріалу, вчені з Іллінойського університету в Урбані-Шампейні звернулися до літій-іонних акумуляторів, що відслужили свій термін, але все ще містять цілком придатну для використання кількість металу всередині. Однак незважаючи на велику кількість відпрацьованих акумуляторів, відокремлення літію від інших матеріалів, що містяться в них, може бути дорогим.

Відео дня

Вчені розбирали акумулятори і занурювали їх в органічний розчинник. У результаті виходив розсіл, що містить як літій, так і інші метали, присутні в акумуляторах. Для збору літію розробили спеціальний електрод, створений із сополімеру, що складається з молекул, які приєднуються до літію, і молекул, що реагують на електричний струм. Поміщений у розсіл і електризований, електрод, подібно до губки, вбирав з розчину тільки літій, залишаючи інші метали.

Цей метод виявився не тільки ефективним для відокремлення і відновлення літію, а й електрод зберігав свою провідність понад 500 циклів.

Ба більше, дослідники стверджують, що цей метод набагато доступніший, і обходиться приблизно в 12,7 долара США за кілограм витягнутого літію. Це в 46 разів дешевше, ніж кислотне вилуговування, яке обходиться приблизно в 81-462 долари США за кілограм, і високотемпературна плавка, яка коштує 36-126 доларів США за кілограм. Ґрунтуючись на цих результатах, дослідники стверджують, що їхній метод може стати першим комерційно вигідним способом вилучення літію з відпрацьованих акумуляторів.

Дослідники вважають, що тепер необхідно докласти більше зусиль для масштабування та вдосконалення їхнього відкриття.

Раніше ми писали про те, що сталося з найдорожчим у світі технологічним проєктом "Лінія". Схоже, що міста Neom ми так і не побачимо. Амбітний проєкт The Line в пустелі був частково заморожений і дуже сильно скорочений.