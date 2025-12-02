The Line мертвий: що сталося з найдорожчим у світі технологічним проєктом (фото)

Схоже, що міста Neom ми так і не побачимо. Амбітний проєкт The Line в пустелі був частково заморожений і дуже сильно скорочений.

Проєкт The Line, анонсований як місто майбутнього, мав перетворити саудівську пустелю на 170-кілометрову міську смугу. Сьогодні будівництво відкладається, а фінансові та людські витрати стрімко зростають. Видання futura-sciences.com розповіло, що залишилося від цих сміливих амбіцій.

Що відомо про технологічне місто Neom

Neom, вперше представлений у 2017 році, — це масштабний будівельний проєкт, що височіє посеред саудівської пустелі. Він є частиною плану Saudi Vision 2030 з диверсифікації економіки королівства. Один із компонентів проєкту, презентованого 2021 року, називається The Line — гігантське лінійне місто протяжністю 170 кілометрів, розраховане на проживання до 9 мільйонів осіб.

Ідея приголомшує: місто завширшки всього 200 метрів, побудоване між двома дзеркальними стінами заввишки 500 метрів, що проходить прямо через пустелю.

Початкові терміни були вкрай амбітними. Перші жителі мали в'їхати в місто вже цього року, а перші 16 кілометрів міста мали бути завершені до 2030 року. Отже, на якому етапі будівництва зараз? Financial Times нещодавно опублікувала звіт про перебіг проєкту.

Так мав би виглядати Neom Фото: колаж Фокус

Будівництво почалося три роки тому. Спочатку бюджет оцінювали в 1,6 трильйона доларів наприкінці 2021 року, потім навесні наступного року переглянули до 4,5 трильйона доларів.

Сьогодні він уже перевищив 50 трильйонів доларів. Замість 20 модулів (16 км) залишили 7, чого було достатньо для розміщення від 300 000 до 500 000 жителів, але тепер передбачено лише 3 модулі.

"Коли кількість модулів упала нижче семи, стало дедалі складніше уявляти проєкт як інвестицію", — пояснив директор з будівництва. "Ось чому я вважаю, що проєкт заглох... він просто не підлягає інвестуванню".

Проте будівельний майданчик добре видно з космосу. На супутникових знімках видно роботи із закладення фундаменту для перших модулів, а також будівництво залізниці, яка повинна була пройти від аеропорту Неом-Бей і простягнутися на 150 кілометрів The Line. Однак будівництво залізниці було зупинено.

Таким мав бути проєкт The Line Фото: NOEM

Майбутнє проєкту Neom

Людські втрати величезні. Село Каял було знесено, щоб звільнити місце для проєкту, а 15 протестувальників-представників племені ховейтат зараз перебувають у в'язниці, засуджені до термінів до 50 років. Але це тільки початок. Наприкінці 2024 року документальний фільм британського телеканалу ITV показав, що на будівельному майданчику вже загинуло понад 21 000 іноземних робітників. Деякі робітники на місці повідомляли, що з ними поводилися як із жебраками і змушували працювати до 16 годин на день, а понад 100 000 осіб "зникли".

Будівництво "Лінії" в Саудівській Аравії Фото: Instagram Discover Neom

Три модулі все ще плануються, утворюючи сегмент під назвою "Прихована Марина" навколо комплексу яхт-клубів. Але це лише мала частина всього проєкту. Навіть якщо він буде завершений, хто захоче жити на невеликій ізольованій ділянці посеред пустелі? І навіть ця обмежена частина тепер здається невизначеною. За словами інсайдера, роботи було зупинено. Повідомляється, що всі зусилля перенаправляються на будівництво невеликих споруд навколо пристані для яхт.

Тепер здається все більш малоймовірним, що The Line коли-небудь підніметься з пустелі, резюмують автори.

