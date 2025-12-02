The Line мертв: что случилось с самым дорогим в мире технологическим проектом (фото)

Похоже, что города Neom мы так и не увидим. Амбициозный проект The Line в пустыне был частично заморожен и очень сильно сокращен.

Проект The Line, анонсированный как город будущего, должен был превратить саудовскую пустыню в 170-километровую городскую полосу. Сегодня строительство откладывается, а финансовые и человеческие затраты стремительно растут. Издание futura-sciences.com рассказало, что осталось от этих смелых амбиций.

Что известно о технологическом городе Neom

Neom, впервые представленный в 2017 году, — это масштабный строительный проект, возвышающийся посреди саудовской пустыни. Он является частью плана Saudi Vision 2030 по диверсификации экономики королевства. Один из компонентов проекта, представленного в 2021 году, называется The Line — гигантский линейный город протяженностью 170 километров, рассчитанный на проживание до 9 миллионов человек.

Відео дня

Идея ошеломляет: город шириной всего 200 метров, построенный между двумя зеркальными стенами высотой 500 метров, проходящий прямо через пустыню.

Первоначальные сроки были крайне амбициозными. Первые жители должны были въехать в город уже в этом году, а первые 16 километров города должны были быть завершены к 2030 году. Итак, на каком этапе строительства сейчас? Financial Times недавно опубликовала отчет о ходе проекта.

Так должен был выглядеть Neom Фото: коллаж Фокус

Строительство началось три года назад. Изначально бюджет оценивался в 1,6 триллиона долларов в конце 2021 года, затем весной следующего года был пересмотрен до 4,5 триллиона долларов.

Сегодня он уже превысил 50 триллионов долларов. Вместо 20 модулей (16 км) оставили 7, чего было достаточно для размещения от 300 000 до 500 000 жителей, но теперь предусмотрены всего 3 модуля.

"Когда количество модулей упало ниже семи, стало все сложнее представлять проект как инвестицию", — пояснил директор по строительству. "Вот почему я считаю, что проект заглох… он просто не подлежит инвестированию".

Тем не менее, строительная площадка хорошо видна из космоса. На спутниковых снимках видны работы по закладке фундамента для первых модулей, а также строительство железной дороги, которая должна была пройти от аэропорта Неом-Бей и протянуться на 150 километров The Line. Однако строительство железной дороги было остановлено.

Таким должен был быть проект The Line Фото: NOEM

Будущее проекта Neom

Человеческие потери огромны. Деревня Каял была снесена, чтобы освободить место для проекта, а 15 протестующих представителей племени ховейтат сейчас находятся в тюрьме, приговоренные к срокам до 50 лет. Но это только начало. В конце 2024 года документальный фильм британского телеканала ITV показал, что на строительной площадке уже погибло более 21 000 иностранных рабочих. Некоторые рабочие на месте сообщали, что с ними обращались как с нищими и заставляли работать до 16 часов в день, а более 100 000 человек "исчезли".

Строительство "Линии" в Саудовской Аравии Фото: Instagram Discover Neom

Три модуля все еще планируются, образуя сегмент под названием "Скрытая Марина" вокруг комплекса яхт-клубов. Но это лишь малая часть всего проекта. Даже если он будет завершен, кто захочет жить на небольшом изолированном участке посреди пустыни? И даже эта ограниченная часть теперь кажется неопределенной. По словам инсайдера, работы были остановлены. Сообщается, что все усилия перенаправляются на строительство небольших сооружений вокруг пристани для яхт.

Теперь кажется все более маловероятным, что The Line когда-либо поднимется из пустыни, резюмируют авторы.

Ранее мы писали, что в ОАЭ наладят производство солнечной энергии 24/7. В Объединенных Арабских Эмиратах началось строительство Khazna Solar PV — крупнейшей солнечной электростанции в мире, состоящей из 3 млн солнечных панелей.