Самый безумный энергетический проект планеты: производство солнечной энергии 24/7

В Объединенных Арабских Эмиратах началось строительство Khazna Solar PV — крупнейшей солнечной электростанции в мире, состоящей из 3 млн солнечных панелей.

Благодаря беспрецедентной мощности производства и накопления энергии, этот проект знаменует собой важный шаг вперед в глобальном энергетическом переходе, пишет futura-sciences.com.

Что известно о проекте Khazna Solar PV

Разработанная совместно Masdar, Engie и EWEC (Emirates Water and Electricity Company) на участке площадью 90 кв. км в пустыне Абу-Даби, электростанция Khazna Solar PV сможет круглосуточно и без выходных вырабатывать 1,5 ГВт безуглеродной электроэнергии.

Она будет запущена в эксплуатацию в 2027 году. Ни одна существующая электростанция в настоящее время не способна обеспечить бесперебойную поставку чистой энергии в таких масштабах, акцентирует издание.

Три миллиона солнечных панелей

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения эта мегаэлектростанция будет включать в себя поле из трех миллионов фотоэлектрических панелей общей производственной мощностью 5,2 ГВт и систему накопления энергии на основе аккумуляторных батарей (BESS) емкостью 19 ГВт⋅ч — самую мощную систему такого рода на сегодняшний день.

Технология основана на модульных контейнерах с перезаряжаемыми литий-ионными аккумуляторами, инверторах, преобразующих постоянный ток в переменный (и наоборот), и сложном программном обеспечении управления, которое регулирует накопление энергии для последующего использования, обеспечивая чрезвычайно высокую эффективность.

Солнечная электростанция Khazna Solar PV будет включать 3 млн фотоэлементов Фото: CAI ZENGLE/FOR CHINA DAILY

Благодаря такой огромной производственной мощности, и особенно такой огромной и гибкой емкости для хранения, Khazna Solar PV решит давнюю проблему перебоев в подаче солнечной энергии, обеспечивая электроэнергией круглосуточно круглый год.

После ввода в эксплуатацию объект сможет обеспечивать электроэнергией около 160 000 домохозяйств в ОАЭ, предотвращая выбросы в атмосферу более 2,4 миллиона тонн CO2 ежегодно. Это эквивалентно удалению с дорог примерно 470 000 автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Передовые технологии проекта Khazna Solar PV

Для дальнейшего повышения эффективности мегаэлектростанция будет оснащена широким спектром передовых цифровых систем. Все панели будут оснащены технологией слежения за солнцем, которая автоматически корректирует их ориентацию в зависимости от положения солнца.

Кроме того, датчики Интернета вещей и инструменты анализа больших данных будут собирать и обрабатывать в режиме реального времени информацию о температуре, погодных условиях, эффективности панелей и производительности инвертора для непрерывного увеличения выработки энергии.

Облачные платформы мониторинга и роботизированные системы очистки также помогут поддерживать оптимальную работу, предотвращая снижение производительности из-за пыли и загрязнений.

"Благодаря всем этим функциям, а также модели, которую можно тиражировать в любой точке мира, Khazna Solar PV продемонстрирует, что непрерывная солнечная энергия может удовлетворить быстрорастущий спрос на электроэнергию, который в настоящее время в значительной степени обусловлен развитием технологий искусственного интеллекта", — заключают авторы.