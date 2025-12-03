Одна країна запустила "божевільний" проект зі збору сонячної енергії, і це не Китай

В Об'єднаних Арабських Еміратах почалося будівництво Khazna Solar PV — найбільшої сонячної електростанції у світі, що складається з 3 млн сонячних панелей.

Завдяки безпрецедентній потужності виробництва і накопичення енергії, цей проєкт знаменує собою важливий крок уперед у глобальному енергетичному переході, пише futura-sciences.com.

Що відомо про проєкт Khazna Solar PV

Розроблена спільно Masdar, Engie і EWEC (Emirates Water and Electricity Company) на ділянці площею 90 кв. км у пустелі Абу-Дабі, електростанція Khazna Solar PV зможе цілодобово і без вихідних виробляти 1,5 ГВт безвуглецевої електроенергії.

Її буде запущено в експлуатацію 2027 року. Жодна наявна електростанція наразі не здатна забезпечити безперебійне постачання чистої енергії в таких масштабах, акцентує видання.

Три мільйони сонячних панелей

Для забезпечення безперебійного електропостачання ця мегаелектростанція включатиме в себе поле з трьох мільйонів фотоелектричних панелей загальною виробничою потужністю 5,2 ГВт і систему накопичення енергії на основі акумуляторних батарей (BESS) ємністю 19 ГВт⋅год — найпотужнішу систему такого роду на сьогоднішній день.

Технологія ґрунтується на модульних контейнерах із літій-іонними акумуляторами, що перезаряджаються, інверторах, що перетворюють постійний струм на змінний (і навпаки), і складному програмному забезпеченні управління, яке регулює накопичення енергії для подальшого використання, забезпечуючи надзвичайно високу ефективність.

Сонячна електростанція Khazna Solar PV включатиме 3 млн фотоелементів Фото: CAI ZENGLE/FOR CHINA DAILY

Завдяки такій величезній виробничій потужності, і особливо такій величезній і гнучкій ємності для зберігання, Khazna Solar PV вирішить давню проблему перебоїв у подачі сонячної енергії, забезпечуючи електроенергією цілодобово цілий рік.

Після введення в експлуатацію об'єкт зможе забезпечувати електроенергією близько 160 000 домогосподарств в ОАЕ, запобігаючи викидам в атмосферу понад 2,4 мільйона тонн CO2 щорічно. Це еквівалентно видаленню з доріг приблизно 470 000 автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

Передові технології проекту Khazna Solar PV

Для подальшого підвищення ефективності мегаелектростанція буде оснащена широким спектром передових цифрових систем. Усі панелі будуть оснащені технологією стеження за сонцем, яка автоматично коригує їхню орієнтацію залежно від положення сонця.

Крім того, датчики Інтернету речей та інструменти аналізу великих даних збиратимуть і оброблятимуть у режимі реального часу інформацію про температуру, погодні умови, ефективність панелей і продуктивність інвертора для безперервного збільшення вироблення енергії.

Хмарні платформи моніторингу та роботизовані системи очищення також допоможуть підтримувати оптимальну роботу, запобігаючи зниженню продуктивності через пил і забруднення.

"Завдяки всім цим функціям, а також моделі, яку можна тиражувати в будь-якій точці світу, Khazna Solar PV продемонструє, що безперервна сонячна енергія може задовольнити швидкозростаючий попит на електроенергію, який наразі значною мірою зумовлений розвитком технологій штучного інтелекту", — підсумовують автори.