Убийца флагманов: Redmi Turbo 5 Pro получил батарею на 9000 мАч и мощнейший чип (фото)

Смартфон Redmi Turbo 5 Pro будет официально презентован после китайского нового года, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности о нем.

Устройство поступит в продажу по всему миру под названием Poco F8. Смартфон получит флагманский чипсет, уникальный для своей ценовой категории. Пользователям обещают значительный скачок производительности и полную поддержку кэш-памяти, говорится в посте блогера @DigitalChatStation на weibo.com.

Что известно о Redmi Turbo 5 Pro

По словам известного технического блогера @DigitalChatStation, Redmi Turbo 5 Pro скоро дебютирует с акцентом на "большую емкость и высокую мощность". Ожидается, что устройство сохранит флагманскую производительность серии K и будет доступно в конкурентоспособном ценовом диапазоне 2500 юаней (примерно 344 доллара США).

Хотя по поводу процессора ходили слухи, блогер пояснил, что Xiaomi пока не будет использовать Snapdragon 8 пятого поколения в этой конкретной модели. Вместо этого будет установлен единственный флагманский чип, доступный в своем ценовом диапазоне, оптимизированный для максимальной производительности. Эта стратегия обеспечивает баланс между высокой вычислительной мощностью и экономической эффективностью, что делает его грозным претендентом на рынке устройств среднего класса.

Рендер смартфона Redmi Turbo 5 Pro Фото: Redmi

Следуя устоявшимся региональным брендинговым стратегиям Xiaomi, Redmi Turbo 5 Pro будет представлен на мировых рынках под названием Poco F8. Это продолжение линейки предыдущего поколения, где Redmi Turbo 4 Pro, известный тем, что стал первым смартфоном с чипсетом Snapdragon 8s 4-го поколения, установил высокую планку благодаря плоскому экрану LTPS с разрешением 1,5K и надежной зарядке. Ожидается, что Poco F8 продолжит эту традицию, предложив международным пользователям значительные улучшения в продолжительности работы аккумулятора и качестве конструкции.

Смартфон Poco F7 Фото: gsmarena.com

Революционный аккумулятор и дизайн

Одной из самых ярких особенностей, раскрытых в отчетах, является емкость аккумулятора. По слухам, Redmi Turbo 5 Pro будет оснащен мощным аккумулятором емкостью 9000 мАч, что станет самым большим в своем классе для устройств Xiaomi. Для поддержки такой емкости, как сообщается, телефон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт, что позволит пользователям меньше времени проводить у розетки.

Что касается дизайна и долговечности, предыдущие отчеты предполагают, что устройство будет оснащено высококачественной металлической рамкой и 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Ожидается, что он также будет оснащен системой "комплексной защиты" с полным уровнем водонепроницаемости (вероятно, IP68) и минималистичным дизайном с симметричными динамиками.

