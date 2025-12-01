Мощный флагман по цене среднего класса: обзор Poco F8 Pro (фото)

Бренд Poco на днях представил F8 Pro — это смартфон, стирающий грань между средним и флагманским сегментами. Он получил предтоповый процессор, отличный экран и быструю зарядку, сохранив при этом относительно демократичный ценник.

В этой модели Poco решила сделать дисплей компактнее, а также добавила телефото-камеру. Однако без компромиссов не обошлось. Журналисты GSMArena протестировали новинку и выяснили, стоит ли аппарат своих денег.

Дисплей и автономность

Poco F8 Pro получил строгий дизайн с плоскими гранями и стеклянной задней панелью. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Смартфон стал миниатюрнее и удобнее предшественника благодаря уменьшенному до 6,59 дюйма экрану.

Сам дисплей — это качественная AMOLED-матрица с разрешением 1.5K (2510х1156), частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision. От мерцания глаза защищает ШИМ-затемнение (2560 Гц), а 12-битная панель отображает 68 млрд оттенков. Яркость в автоматическом режиме превышает 1000 нит, ручной максимум — 753, а пиковая (10% площади) достигает 3500 нит, что гарантирует отличную читаемость даже под ярким солнцем.

Дисплей Poco F8 Pro Фото: gsmarena.com

Аккумулятор емкостью 6210 мАч обеспечивает длительное время работы — в смешанных тестах телефон продержался свыше 17,5 часов в режиме активной эксплуатации. Быстрая зарядка на 100 Вт позволяет полностью зарядить аккумулятор всего за 39 минут. Увы, адаптер питания не идет в комплекте.

Производительность и ПО

Внутри установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite — флагманское решение прошлого поколения, которое по-прежнему обеспечивает высочайшее быстродействие. В сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1, F8 Pro легко справляется с любыми задачами и играми. Результат комплексного бенчмарка AnTuTu v11 — свыше 3 млн баллов. Имеются некоторые проблемы с троттлингом в стресс-тестах, но как правило, ни одна реальная игра не нагружает ЦП так сильно.

Работает новинка под управлением ОС Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3. Система стала еще плавнее и получила новые функции, включая Hyper Island — аналог динамического острова от Apple, который отображает уведомления и управление плеером вокруг фронтальной камеры. Xiaomi обещает 4 года крупных обновлений ОС и 6 лет апдейтов безопасности.

Poco F8 Pro Фото: gsmarena.com

Камеры

Пусть съемка и не считается козырем Poco F8 Pro, свою задачу камеры выполняют сносно. Главное новшество — 50-мегапиксельный телеобъектива с 2,5-кратным оптическим зумом. Основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией делает отличные снимки днем, но ночью иногда ошибается с цветопередачей. Телефото тоже в целом радует результатами в большинстве условий и почти не отстает от ключевого. Но иногда 2-кратный зум-кроп с основного сенсора выглядит лучше оптических 2,5х, особенно в темноте.

А вот 8-мегапиксельный "сверхширик" и 20-Мп фронталка остались прежними и не впечатляют. Как правило, на более-менее качественный результат можно рассчитывать с главным модулем и телевиком, тогда как другие вспомогательные датчики не хватают звезд с неба.

Poco F8 Pro Фото: gsmarena.com

Выводы

Poco F8 Pro — это достойный выбор для тех, кто ищет производительный смартфон с хорошим экраном и долгой работой от батареи, но не готов переплачивать за актуальные флагманы вроде Galaxy S25 Ultra.

Плюсы:

Премиальный корпус с защитой IP68.

Яркий и качественный OLED-дисплей.

Высокая автономность и очень быстрая зарядка.

Мощный процессор Snapdragon 8 Elite — выгодное соотношение цены и быстродействия.

Минусы:

Качество фото, особенно на широкий угол и селфи-камеру, могло быть лучше.

На старте продаж стоимость, возможно, завышена.

В Украине смартфон уже доступен в продаже, есть конфигурации на 256 и 512 ГБ.

Цена Poco F8 Pro: от 24 999 грн.

Ранее сообщалось про лучшие бюджетные телефоны 2025 года. Британский журналист Крис Барраклоф выделил ряд недорогих смартфонов, которые предлагают достойные характеристики за свои деньги.