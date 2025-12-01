Потужний флагман за ціною середнього класу: огляд Poco F8 Pro (фото)

Бренд Poco днями представив F8 Pro — це смартфон, що стирає межу між середнім і флагманським сегментами. Він отримав передтоповий процесор, чудовий екран і швидку зарядку, зберігши при цьому відносно демократичний цінник.

У цій моделі Poco вирішила зробити дисплей компактнішим, а також додала телефото-камеру. Однак без компромісів не обійшлося. Журналісти GSMArena протестували новинку і з'ясували, чи вартий апарат своїх грошей.

Дисплей і автономність

Poco F8 Pro отримав суворий дизайн з плоскими гранями і скляною задньою панеллю. Корпус захищений від води та пилу за стандартом IP68. Смартфон став мініатюрнішим і зручнішим за попередника завдяки зменшеному до 6,59 дюйма екрану.

Сам дисплей — це якісна AMOLED-матриця з роздільною здатністю 1.5K (2510х1156), частотою оновлення 120 Гц і підтримкою Dolby Vision. Від мерехтіння очі захищає ШІМ-затемнення (2560 Гц), а 12-бітна панель відображає 68 млрд відтінків. Яскравість в автоматичному режимі перевищує 1000 ніт, ручний максимум — 753, а пікова (10% площі) досягає 3500 ніт, що гарантує чудову читабельність навіть під яскравим сонцем.

Дисплей Poco F8 Pro Фото: gsmarena.com

Акумулятор ємністю 6210 мАг забезпечує тривалий час роботи — у змішаних тестах телефон протримався понад 17,5 годин у режимі активної експлуатації. Швидка зарядка на 100 Вт дозволяє повністю зарядити акумулятор всього за 39 хвилин. На жаль, адаптер живлення не йде в комплекті.

Продуктивність і ПЗ

Усередині встановлений чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite — флагманське рішення минулого покоління, яке, як і раніше, забезпечує найвищу швидкодію. У поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR5X і накопичувачем UFS 4.1, F8 Pro легко справляється з будь-якими завданнями та іграми. Результат комплексного бенчмарка AnTuTu v11 — понад 3 млн балів. Є деякі проблеми з троттлінгом у стрес-тестах, але зазвичай жодна реальна гра не навантажує ЦП так сильно.

Працює новинка під управлінням ОС Android 16 з фірмовою оболонкою HyperOS 3. Система стала ще плавнішою і отримала нові функції, включно з Hyper Island — аналогом динамічного острова від Apple, який відображає сповіщення та управління плеєром навколо фронтальної камери. Xiaomi обіцяє 4 роки великих оновлень ОС і 6 років апдейтів безпеки.

Poco F8 Pro Фото: gsmarena.com

Камери

Нехай зйомка і не вважається козирем Poco F8 Pro, своє завдання камери виконують непогано. Головне нововведення — 50-мегапіксельний телеоб'єктив з 2,5-кратним оптичним зумом. Основний модуль на 50 Мп з оптичною стабілізацією робить чудові знімки вдень, але вночі іноді помиляється з передачею кольору. Телефото теж загалом радує результатами в більшості умов і майже не відстає від ключового. Але іноді 2-кратний зум-кроп з основного сенсора має кращий вигляд, ніж оптичні 2,5х, особливо в темряві.

А ось 8-мегапіксельний "надширик" і 20-Мп фронталка залишилися колишніми і не вражають. Як правило, на більш-менш якісний результат можна розраховувати з головним модулем і телевіком, тоді як інші допоміжні датчики не хапають зірок з неба.

Poco F8 Pro Фото: gsmarena.com

Висновки

Poco F8 Pro — це гідний вибір для тих, хто шукає продуктивний смартфон з гарним екраном і довгою роботою від батареї, але не готовий переплачувати за актуальні флагмани на кшталт Galaxy S25 Ultra.

Плюси:

Преміальний корпус із захистом IP68.

Яскравий і якісний OLED-дисплей.

Висока автономність і дуже швидка зарядка.

Потужний процесор Snapdragon 8 Elite — вигідне співвідношення ціни та швидкодії.

Мінуси:

Якість фото, особливо на широкий кут і селфі-камеру, могла бути кращою.

На старті продажів вартість, можливо, завищена.

В Україні смартфон уже доступний у продажу, є конфігурації на 256 і 512 ГБ.

Ціна Poco F8 Pro: від 24 999 грн.

Раніше повідомлялося про найкращі бюджетні телефони 2025 року. Британський журналіст Кріс Барраклоф виділив низку недорогих смартфонів, які пропонують гідні характеристики за свої гроші.