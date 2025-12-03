Ідеальне співвідношення ціни та якості: названо недооцінений смартфон 2025 року (фото)

У 2025 році вийшов смартфон Google Pixel 9a, який в Україні коштує близько 20 000 гривень. За ці гроші пристрій пропонує низку флагманських функцій, яких не знайдеш у інших моделей даної цінової категорії.

Попри те, що Google Pixel 9a має багато компромісів, притаманних телефонам середнього класу, оглядач порталу Android Police Стівен Радокія вважає цей смартфон найкращим за співвідношенням ціни та якості.

Однією з переваг Google Pixel 9a є програмне забезпечення. Material 3 Expressive ідеально підходить для пристрою, а Android 16 працює безперебійно. ПО Google зручне та містить багато корисних додаткових функцій. Окрім того, виробник обіцяє сім років підтримки.

"Рідко можна отримати такий повноцінний користувацький досвід на пристрої середнього класу", — зазначив автор статті.

Google Pixel 9a Фото: androidpolice.com

Google Pixel 9a також отримав яскравий дисплей Actua та хорошу продуктивність, яка забезпечується потужним чипсетом Tensor G4. У поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та добре оптимізованим програмним забезпеченням мій телефон працює дуже плавно.

Окремо оглядач відзначив акумулятор ємністю 5100 мАг. За його словами, одного заряду вистачає на два дні. Однак основною перевагою Google Pixel 9a, на думку автора, стали камери.

"Якщо ви фотограф-аматор, якому набридло витрачати 1000 доларів на смартфон лише заради пристойних фотографій, Pixel 9a підійде. Нічний об’єктив пропонує найкращу фотографію в умовах слабкого освітлення серед усіх пристроїв, які я тестував до 500 доларів", — наголосив Радокія.

Підбиваючи підсумки, експерти зазначив, що Google Pixel 9a не можна назвати ідеальним телефоном, однак його недоліки компенсуються відносно доступною ціною.

