Недооцінений смартфон з вражаючою камерою: яку модель хвалять експерти (фото)

Смартфон Xiaomi 15T Pro виділяється у своєму ціновому діапазоні завдяки універсальній камері, а також пропонує користувачам низку передових функцій.

Xiaomi 15T Pro є досить недооціненою моделлю серед камерофонів. До такого висновку дійшли експерти порталу Notebookcheck.

Як зазначають у виданні, Xiaomi 15T Pro отримав всі сильні сторони лінійки T, поєднуючи високу продуктивність із вражаючою камерою та надзвичайно яскравим дисплеєм. Смартфон також отримав міцний корпус, більший акумулятор, ефективніший процесор та сертифікацію IP68.

Повідомляється, що фронтальна камера Xiaomi 15T Pro з високою роздільною здатністю не використовує об'єднання пікселів, що призводить до порівняно великих селфі, розмір яких може сягати 20 МБ.

Основна камера була розроблена у співпраці з Leica та забезпечує якісні зображення. За слабкого освітлення час експозиції відносно довгий (до трьох секунд), але результати хороші. Однак шльтраширококутний об'єктив, який також служить макрооб'єктивом, має недоліки як у деталізації, так і в абераціях по краях.

"Співпраця з Leica гарантує дуже якісні фотографії, навіть якщо надширококутний об'єктив та цифровий зум все ще мають слабкі сторони", — стверджують експерти.

Що стосується програмного забезпечення, Xiaomi 15T Pro обіцяє тривалий період оновлення та нові функції штучного інтелекту, однак відстає від конкурентів у плані екологічності та ремонтопридатності. До мінусів смартфона також відносять повільний порт USB 2.0 та відсутність панелі LTPO

Технічні характеристики Xiaomi 15T Pro:

процесор — Mediatek Dimensity 9400+ 8 x — 3,7 ГГц, Cortex-X925, X4, A720;

графічний адаптер — ARM Immortalis-G925 MC12;

дисплей — 6,83 дюйма, 2772 x 1280 пікселів;

основна камера – 50+50+12 Мп;

фронтальна камера – 32 Мп;

вага — 210 г.

