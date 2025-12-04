Потужна батарея та хороша камера: перші деталі про бюджетний смартфон Poco C85 5G (відео)

Китайський бренд Poco, який належить Xiaomi, незабаром представить смартфон Poco C85 5G, який стане новим бюджетним доповненням до лінійки компанії.

За кілька днів до запуску Xiaomi поділилася деякими основними характеристиками пристрою. Відповідне відео з’явилося на сторінці POCO India в соцмережі X.

Poco C85 5G

Повідомляється, Poco C85 отримав відносно велику батарею ємністю 6000 мАг, що підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт та зворотну дротову зарядку потужністю 10 Вт.

"Деякі телефони хваляться "батареєю, яка працює цілий день". POCO C85 має акумулятор 6000 мАг, закінчує день, починає наступний і все ще має нахабство заряджати інших потужністю 10 Вт. А коли ви нарешті будете готові підключитися, активується швидка зарядка потужністю 33 Вт", — сказано в публікації.

На думку експертів порталу Notebookcheck, смартфон POCO C85 стане ребрендингом Redmi 15C 5G. На це вказують наявні фото корпусу, зокрема наявність подвійної основної камери. До того ж Xiaomi вже підтвердила, що C85 отримає задню камеру на 50 МП, як і Redmi.

"Все це говорить про те, що Poco C85 5G буде ребрендованим Redmi 15C 5G. Однак перший буде трохи ширше доступним, оскільки телефони під брендом Poco розроблені для розширеного глобального покриття", — підсумували у виданні.

