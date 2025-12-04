Смартфон с мощным аккумулятором на 10 000 мАч: неочевидный бренд скоро представит новинку

Китайская компания Honor намерена презентовать смартфон с весьма внушительным аккумулятором. Новая модель маркирована, как HB26J7B4EHW.

Блогер Ice Universe сообщил, что смартфон, название которого пока не разглашается, от компании Honor, получит супер-емкую батарею на 10 000 мАч. Об этом идет речь в его посте в соцсети Х.

Информация поступила из Центра сертификации CQC (Китай). В опубликованном инсайдером документе Центра говорится, что новый смартфон Honor под кодовым названием HB26J7B4EHW будет оснащен батареей на 10 000 мАч, при этом напряжение будет достигать 3,91 В, а максимальное напряжение составит 4,50 В. Сертификат был выдан компании-разработчику совсем недавно — 28 ноября 2025 года. Аккумулятор для новинки разработает компания Dongguan Amperex Technology Limited.

Відео дня

На данный момент не известно, когда именно смартфон появится на рынке, — в следующем году, или позже, — потому как сертификат действует до 2030 года включительно.

Инсайдер также сообщал, что некоторые китайские бренды уже перешли на тестирование смартфонов с батареями емкостью 15 000 мАч. Так что 10 000 мАч — это не предел, считает блогер.

Ранее мы писали, что бюджетный смартфон Moto G Play 2026 обошел топовый Galaxy S25 Ultra за $1000. Эксперт протестировал Moto G Play 2026 за 200 долларов и Samsung Galaxy S25 Ultra за 1000 долларов. Он сделал вывод, что флагман не стоит своих денег.

Также сообщали о том, что стоит ли переплачивать за флагманы, если бюджетники почти их догнали по многим показателям. Исследование показало, что необязательно выбирать более крупные и дорогие модели смартфонов, чтобы получить премиальное качество.