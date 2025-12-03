Недорогие смартфоны почти догнали большие флагманы: есть ли смысл переплачивать

Исследование показало, что необязательно выбирать более крупные и дорогие модели смартфонов, чтобы получить премиальное качество.

Компактные версии значительно сократили разрыв с флагманами в линейках многих производителей. Результатами своего исследования поделилось издание Phone Arena.

После того как Apple разделила iPhone на две базовые и две Pro-модели, остальная индустрия быстро последовала ее примеру. Выбрав более крупный флагман, можно было получить доступ к более мощной камере, более высокой производительности или дополнительным датчикам, которые открывали новые функции. При этом многие были готовы пожертвовать всем этим, чтобы сэкономить и получить устройство меньшего размера.

В 2025 году все изменилось, и базовая модель iPhone становится более выгодной, чем модели Pro, благодаря дисплею ProMotion с частотой обновления 120 Гц и функцией Always-on, яркости до 3000 нит, антибликовому покрытию, увеличенному объему базовой памяти, быстрой зарядке и улучшенным стереодинамикам. Камера тоже получила большие улучшения. Другие бренды решили не отставать.

Vivo X300

Разработчики открыто назвали модель "мини-Pro" во время презентации. Между базовой и Pro действительно есть большие сходства: процессор Dimensity 9500, ПО, сканер отпечатков пальцев и дисплей. У X300 даже скорость зарядки, ожидаемая только от смартфона уровня Pro: 90 Вт по проводу и 40 Вт по беспроводной.

Главное различие заключается в системе камер. Pro обладает более мощным зумом, большими сенсорами, кнопкой быстрого доступа. Базовая Vivo X300 меньше размером и гораздо удобнее.

Cмартфон Vivo X300 Pro имеет не так уж много преимуществ Фото: Vivo

Pixel 10

Google пошла по тому же пути еще в 2024 году с выпуском Pixel 9 Pro и продолжила тенденцию с Pixel 10 Pro.

Базовая модель вполне принадлежит к классу "мини-Pro", обладая удобным 6,3-дюймовым экраном, большим временем автономной работы, едва уступая "старшему брату". Выбрав ее вместо Pro, можно сэкономить около 10 000 грн.

Смартфоны линейки Pixel 10 от Google Фото: Mashable

Samsung

Южнокорейский гигант пока не присоединился к тренду. Galaxy S25 — компактный телефон с флагманской производительностью, но во многих моментах не дотягивает до Plus и Ultra. Разработчики лишили его мощной проводной зарядки, антибликового покрытия Gorilla Armor, S Pen, управления камерой.

Линейка смартфонов Galaxy S25 от Samsung Фото: The Verge

Недостатки "мини-Pro"

Несмотря на развитие технологий, производителям все еще приходится идти на компромиссы. Компактные телефоны имеют меньшие аккумуляторы и разряжаются быстрее, поскольку физику не обмануть.

Компактные телефоны редко обладают такими мощными 4-, 10- и 100-кратными зумами, как у моделей Ultra/Pro Max. iPhone 17 Pro переходит на весьма полезный 4-кратный зум, но все равно уступает Pro Max.

Крупные же модели рассеивают тепло эффективнее, хотя новая испарительная камера на iPhone 17 Pro облегчает задачу.

Маленькие телефоны сейчас звучат очень хорошо, но самые большие по-прежнему имеют большую мощность и плотность.

