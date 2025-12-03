Недорогі смартфони майже наздогнали великі флагмани: чи є сенс переплачувати

Дослідження показало, що необов'язково вибирати більші та дорожчі моделі смартфонів, щоб отримати преміальну якість.

Компактні версії значно скоротили розрив із флагманами в лінійках багатьох виробників. Результатами свого дослідження поділилося видання Phone Arena.

Після того як Apple розділила iPhone на дві базові та дві Pro-моделі, інша індустрія швидко наслідувала її приклад. Вибравши більший флагман, можна було отримати доступ до потужнішої камери, вищої продуктивності або додаткових датчиків, які відкривали нові функції. При цьому багато хто був готовий пожертвувати всім цим, щоб заощадити і отримати пристрій меншого розміру.

У 2025 році все змінилося, і базова модель iPhone стає вигіднішою, ніж моделі Pro, завдяки дисплею ProMotion з частотою оновлення 120 Гц і функцією Always-on, яскравості до 3000 ніт, покриття антивідблиску, збільшеному об'єму базової пам'яті, швидкому заряджанню і поліпшеним стереодинамікам. Камера теж отримала великі поліпшення. Інші бренди вирішили не відставати.

Vivo X300

Розробники відкрито назвали модель "міні-Pro" під час презентації. Між базовою і Pro дійсно є великі подібності: процесор Dimensity 9500, ПЗ, сканер відбитків пальців і дисплей. У X300 навіть швидкість зарядки, очікувана тільки від смартфона рівня Pro: 90 Вт через дріт і 40 Вт через бездротовий.

Головна відмінність полягає в системі камер. Pro має потужніший зум, більші сенсори, кнопку швидкого доступу. Базова Vivo X300 менша за розміром і набагато зручніша.

Pixel 10

Google пішла тим самим шляхом ще 2024 року з випуском Pixel 9 Pro і продовжила тенденцію з Pixel 10 Pro.

Базова модель цілком належить до класу "міні-Pro", володіючи зручним 6,3-дюймовим екраном, великим часом автономної роботи, ледь поступаючись "старшому братові". Обравши її замість Pro, можна заощадити близько 10 000 грн.

Samsung

Південнокорейський гігант поки що не приєднався до тренду. Galaxy S25 — компактний телефон із флагманською продуктивністю, але в багатьох моментах не дотягує до Plus і Ultra. Розробники позбавили його потужної дротової зарядки, покриття антивідблиску Gorilla Armor, S Pen, управління камерою.

Недоліки "міні-Pro"

Попри розвиток технологій, виробникам все ще доводиться йти на компроміси. Компактні телефони мають менші акумулятори та розряджаються швидше, оскільки фізику не обдурити.

Компактні телефони рідко мають такі потужні 4-, 10- і 100-кратні зуми, як у моделей Ultra/Pro Max. iPhone 17 Pro переходить на вельми корисний 4-кратний зум, але все одно поступається Pro Max.

Великі ж моделі розсіюють тепло ефективніше, хоча нова випарна камера на iPhone 17 Pro полегшує завдання.

Маленькі телефони зараз звучать дуже добре, але найбільші, як і раніше, мають велику потужність і щільність.

