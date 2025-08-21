Новий чип і круті камери: чим дивують флагмани Google Pixel 10 Pro і Pro XL

Google представила Pixel 10 Pro і Pro XL. Новинки отримали чимало цікавих апгрейдів, серед яких — фірмовий чип Tensor G5, збільшені акумулятори та підтримка магнітної бездротової зарядки. А ось дизайн пристроїв майже не змінився.

Зовні пристрої обзавелися свіжими забарвленнями, включно з Jade (зеленим) і Moonstone (сіро-синім). Однак ключові зміни приховані "під капотом", пише 9to5google.

Процесор Tensor G5 власної розробки тепер виготовляють на потужностях тайванської TSMC. Платформа значно швидша за попередника в повсякденних завданнях і нейронних обчисленнях. До того ж недоліки попередніх моделей Pixel у плані нагрівання та енергоефективності, судячи з усього, залишилися в минулому. Доповнює картину спритна пам'ять UFS 4.0 — нарешті флагмани Google не поступаються в цьому аспекті конкурентам.

Камери фізично не змінилися: смартфони успадкували 50-Мп основний фотосенсор, 48-Мп надширококутний і 48-Мп телеоб'єктив з 5-кратним зумом від торішніх моделей. Однак з'явився 100-кратний гібридний зум і нові ШІ-функції, такі як Camera Coach, яка в реальному часі дає поради щодо поліпшення кадру.

Ємність акумуляторів трохи зросла: Pixel 10 Pro отримав АКБ на 4870 мАг із зарядкою на 30 Вт, а Pro XL — на 5200 мАг і потужністю зарядки в 45 Вт. Примітна фішка — підтримка універсального стандарту бездротової зарядки Qi2 (до 25 Вт). Це позбавляє необхідності використовувати фірмову станцію Pixel Stand, тобто підійдуть і сторонні аксесуари. Крім того, доступні чохли Pixelsnap з магнітною фіксацією — вийшов аналог MagSafe від Apple. А в США Google повністю відмовилася від фізичних SIM-карт на користь eSIM.

Смартфони працюють під управлінням ОС Android 16 і отримуватимуть оновлення протягом семи років. Вартість Pixel 10 Pro стартує з $999, а Pixel 10 Pro XL — з $1199 (при цьому базова версія тепер має 256 ГБ пам'яті).

