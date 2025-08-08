"Вогненебезпечні" смартфони Google просто зникли: що з ними сталося

Компанія Google вилучила зі свого офіційного магазину смартфони Pixel 6a. Раніше користувачі скаржилися, що гаджети перегріваються і загоряються.

Related video

Було зафіксовано кілька випадків, коли телефон раптово запалювався або вибухав під час зарядки, нагадує The Sun. Раніше Google випустила оновлення для економії заряду батареї Pixel 6a з метою безпеки користувачів.

Це оновлення було обов'язковим для проблемних моделей, і водночас воно знижувало ємність акумулятора та уповільнювало зарядку смартфонів. На такі заходи пішли, щоб гарантувати, що температура батареї залишиться нижче граничного значення. Втім, і це не допомогло — навіть після встановлення оновлення скарги на проблеми Pixel 6a продовжували надходити.

У результаті Google, за висловом видання, "тихо вилучила" модель Pixel 6a з офіційного магазину. При цьому в магазині Google Store продається кілька знижених у ціні відновлених телефонів Pixel, включаючи серії Pixel 6 і Pixel 7. Вони продаються набагато дешевше від початкової ціни, і до 22 липня серед уцінених значився і відновлений Pixel 6a. Однак потім його не стало — причому точно невідомо, коли саме було внесено зміни.

Нагадаємо, у червні цього року повідомлялося, що популярні телефони почали загорятися. Йшлося саме про смартфони Pixel 6a — їхні власники навіть викладали в мережу фото своїх згорілих девайсів. Тоді компанія Google вжила екстрених заходів і випустила примусове оновлення, яке мало вирішити проблему з безпекою.

Між іншим, це була не єдина проблема з телефонами Pixel. Раніше Google переносила випуск бюджетного смартфона Pixel 9a. Він вийшов на місяць пізніше запланованого — у квітні замість березня нинішнього року, і причиною затримки називалася "проблеми з якістю компонентів". Крім того, Google оголошувала і про програму заміни акумуляторів для телефонів Pixel 7a зі здутими батареями.

Також стало відомо, що популярні смартфони отримають оновлення, яке виправить прикру помилку. Знову йшлося про смартфони Pixel — користувачі скаржилися на серйозні збої в роботі екранів блокування на деяких моделях.

А ще смартфони Google Pixel називають "улюбленими телефонами злочинців". Через відкритість системи Android ці моделі справді часто використовують представники криміналітету.