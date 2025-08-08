"Огнеопасные" смартфоны Google просто исчезли: что с ними случилось

Компания Google изъяла из своего официального магазина смартфоны Pixel 6a. Ранее пользователи жаловались, что гаджеты перегреваются и загораются.

Было зафиксировано несколько случаев, когда телефон внезапно воспламенялся или взрывался во время зарядки, напоминает The Sun. Ранее Google выпустила обновление для экономии заряда батареи Pixel 6a в целях безопасности пользователей.

Это обновление были обязательным для проблемных моделей, и при этом оно снижало емкость аккумулятора и замедляло зарядку смартфонов. На такие меры пошли, чтобы гарантировать, что температура батареи останется ниже предельного значения. Впрочем, и это не помогло – даже после установки обновления жалобы на проблемы Pixel 6a продолжали поступать.

В результате Google, по выражению издания, «тихо изъяла» модель Pixel 6a из официального магазина. При этом в магазине Google Store продается несколько уцененных восстановленных телефонов Pixel, включая серии Pixel 6 и Pixel 7. Они продаются намного дешевле первоначальной цены, и до 22 июля в числе уцененных значился и восстановленный Pixel 6a. Однако потом его не стало – причем точно неизвестно, когда именно были внесены изменения.

Напомним, в июне этого года сообщалось, что популярные телефоны начали загораться. Речь как раз шла о смартфонах Pixel 6a – их владельцы даже выкладывали в сеть фото своих сгоревших девайсов. Тогда компания Google приняла экстренные меры и выпустила принудительное обновление, которое должно было решить проблему с безопасностью.

Между прочим, это была не единственная проблема с телефонами Pixel. Ранее Google переносила выпуск бюджетного смартфона Pixel 9a. Он вышел на месяц позже запланированного – в апреле вместо марта нынешнего года, и причиной задержки называлась «проблемы с качеством компонентов». Кроме того, Google объявляла и о программе замены аккумуляторов для телефонов Pixel 7a с вздутыми батареями.

Также стало известно, что популярные смартфоны получат обновление, которое исправит досадную ошибку. Речь снова шла о смартфонах Pixel – пользователи жаловались на серьезные сбои в работе экранов блокировки на некоторых моделях.

А еще смартфоны Google Pixel называют "любимыми телефонами преступников". Из-за открытости системы Android эти модели действительно часто используют представители криминалитета.