Новый чип и крутые камеры: чем удивляют флагманы Google Pixel 10 Pro и Pro XL

Google представила Pixel 10 Pro и Pro XL. Новинки получили немало интересных апгрейдов, среди которых — фирменный чип Tensor G5, увеличенные аккумуляторы и поддержка магнитной беспроводной зарядки. А вот дизайн устройств почти не поменялся.

Внешне устройства обзавелись свежими расцветки, включая Jade (зеленую) и Moonstone (серо-синюю). Однако ключевые изменения скрыты "под капотом", пишет 9to5google.

Процессор Tensor G5 собственной разработки теперь изготавливают на мощностях тайваньской TSMC. Платформа значительно быстрее предшественника в повседневных задачах и нейронных вычислениях. Вдобавок недостатки предыдущих моделей Pixel в плане нагрева и энергоэффективности, судя по всему, остались в прошлом. Дополняет картину шустрая память UFS 4.0 — наконец-то флагманы Google не уступают в этом аспекте конкурентам.

Камеры физически не поменялись: смартфоны унаследовали 50-Мп основной фотосенсор, 48-Мп сверхширокоугольный и 48-Мп телеобъектив с 5-кратным зумом от прошлогодних моделей. Однако появился 100-кратный гибридный зум и новые ИИ-функции, такие как Camera Coach, которая в реальном времени дает советы по улучшению кадра.

Емкость аккумуляторов немного выросла: Pixel 10 Pro получил АКБ на 4870 мАч с зарядкой на 30 Вт, а Pro XL — на 5200 мАч и мощностью зарядки в 45 Вт. Примечательная фишка — поддержка универсального стандарта беспроводной зарядки Qi2 (до 25 Вт). Это избавляет от необходимости использовать фирменную станцию Pixel Stand, то есть подойдут и сторонние аксессуары. Кроме того, доступны чехлы Pixelsnap с магнитной фиксацией — получился аналог MagSafe от Apple. А в США Google полностью отказалась от физических SIM-карт в пользу eSIM.

Смартфоны работают под управлением ОС Android 16 и будут получать обновления в течение семи лет. Стоимость Pixel 10 Pro стартует с $999, а Pixel 10 Pro XL — с $1199 (при этом базовая версия теперь имеет 256 ГБ памяти).

Раньше Фокус писал про "огнеопасные" смартфоны Google. Пользователи жаловались, что гаджеты перегреваются и загораются, поэтому их пришлось снять с продажи.