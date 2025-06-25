Смартфони на будь-який смак: 7 моделей, які удостоїлися похвали експертів (фото)
Вибір телефонів сьогодні величезний, і користувачам буває важко зорієнтуватися, — адже в кожного свої вподобання. Однак є універсальні смартфони, які можуть сподобатися всім.
У багатьох рейтингах лідирує Galaxy S25 Ultra від Samsung, але це не єдина доступна опція, пише pcmag.com. Видання пропонує власний список найкращих сучасних смартфонів.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Усе ж треба визнати — це поки що найкращий телефон Android, зазначають експерти. У нього величезний екран, чудові камери і першокласна якість збірки. Якщо вам подобається робити нотатки — до ваших послуг стилус S Pen. А режим Easy Mode допоможе розібратися в налаштуваннях навіть менш просунутим користувачам.
Плюси:
- Найкраща у своєму класі продуктивність
- Потужні функції штучного інтелекту
- Відмінні камери
- Чіткий антивідблисковий екран
- Довга підтримка програмного забезпечення
Мінуси:
- Ціна
- Менше функціональності S Pen, ніж у попереднього покоління
Google Pixel 8a
Якщо у випадку з Galaxy S25 Ultra йшлося про найкращий телефон Android загалом, то Google Pixel 8a — це найкраща модель Android середнього класу.
У цього смартфона яскравий 6,1-дюймовий AMOLED-екран, швидка зарядка і надширока камера з можливістю запису відео 4K.
Плюси:
- Відмінні камери
- Хороша продуктивність
- Корисні функції ШІ
- Тривалий термін служби батареї
Мінуси:
- Старе захисне скло спереду
- Відносно повільна зарядка
Samsung Galaxy A16 5G
Ще один смартфон Samsung у доступній ціновій категорії. У нього великий, чіткий дисплей, є слот для карти microSD для розширення пам'яті та рейтинг IP54 для захисту від бризок і дощу. Словом, це бюджетний телефон з великим екраном і високою швидкістю роботи.
Плюси:
- Співвідношення ціни та якості
- Хороша продуктивність
- Камери вище середнього
- Захист від бризок
Мінуси:
- Занадто великий розмір
- Пластиковий корпус
Samsung Galaxy A25 5G
Цей смартфон перемагає в категорії "Найкращий термін служби батареї". Крім того, є обіцянка Samsung щодо чотирьох років оновлень ОС та п'яти років оновлень безпеки.
А ще у Galaxy A25 є яскравий 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей і хороші камери — кращі, ніж у багатьох телефонів у цьому сегменті.
Плюси:
- Яскравий OLED-дисплей
- Хороша продуктивність
- Якісні камери
- Тривалий термін служби батареї
Мінуси:
- Немає mmWave 5G
- Немає бездротової зарядки
TCL Flip 2
Це просто недорогий і зручний телефон-розкладачка. Він забезпечує до 14 годин розмови на одній зарядці і навіть оснащений змінною батареєю. І динамік, і спікерфон звучать голосно і чітко — тож найвідповідніший варіант "телефону для дзвінків".
Плюси:
- Доступна ціна
- Тривалий термін служби батареї
- Прозорий навушник і спікерфон
- Wi-Fi-підключення
- Доступ до електронної пошти
Мінуси:
- Неможливість завантажити додаткові додатки
- Погані камери
iPhone 16 Plus
Тут є і великий екран з високою роздільною здатністю, і досить сильна батарея, і чудові камери. Окремо слід відзначити спеціальні можливості Apple Intelligence.
Плюси:
- Великий, яскравий екран
- Тривалий час роботи від акумулятора
- Висока якість камери
- Швидка продуктивність
- Підтримує Apple Intelligence
Мінус:
- дисплей 60 Гц
iPhone 16e
Ще один смартфон від Apple у почесному списку. У нього сучасний процесор, яскравий екран, хороша камера і теж є підтримка Apple Intelligence, а за вартістю може вийти дешевше.
Плюси:
- Такий же потужний, як iPhone 16
- Довгий термін служби батареї
- Яскравий екран
- Надійні камери
- Порт USB-C
- Apple Intelligence працює добре
Мінуси:
- Екран не такий яскравий, як на iPhone 16
- Немає mmWave 5G, надширокосмугового зв'язку або Wi-Fi 7
- Відсутні надширококутні та телеоб'єктивні камери
- Немає підтримки зарядки MagSafe
Раніше Фокус писав про топ-5 смартфонів Android, які можна купити дешевше 10 тис. грн. Зокрема, у списку опинився і Samsung Galaxy A16.
Також стало відомо, що смартфон Galaxy S25 Ultra потрапив до списку найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий Galaxy S25 Edge.