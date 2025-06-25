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Діджитал

Смартфони на будь-який смак: 7 моделей, які удостоїлися похвали експертів (фото)

найкращі смартфони 2025 року
Фото: phonearena.com | Смартфон Galaxy A16 5G — вдале поєднання ціни та якості

Вибір телефонів сьогодні величезний, і користувачам буває важко зорієнтуватися, — адже в кожного свої вподобання. Однак є універсальні смартфони, які можуть сподобатися всім.

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У багатьох рейтингах лідирує Galaxy S25 Ultra від Samsung, але це не єдина доступна опція, пише pcmag.com. Видання пропонує власний список найкращих сучасних смартфонів.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Усе ж треба визнати — це поки що найкращий телефон Android, зазначають експерти. У нього величезний екран, чудові камери і першокласна якість збірки. Якщо вам подобається робити нотатки — до ваших послуг стилус S Pen. А режим Easy Mode допоможе розібратися в налаштуваннях навіть менш просунутим користувачам.

найкращі смартфони 2025 року Fullscreen
Galaxy S25 Ultra лідирує в рейтингу найкращих Android-телефонів
Фото: androidpolice.com

Плюси:

  • Найкраща у своєму класі продуктивність
  • Потужні функції штучного інтелекту
  • Відмінні камери
  • Чіткий антивідблисковий екран
  • Довга підтримка програмного забезпечення

Мінуси:

  • Ціна
  • Менше функціональності S Pen, ніж у попереднього покоління

Google Pixel 8a

Якщо у випадку з Galaxy S25 Ultra йшлося про найкращий телефон Android загалом, то Google Pixel 8a — це найкраща модель Android середнього класу.

найкращі смартфони 2025 року Fullscreen
Google Pixel 8a отримав статус найкращого телефону середнього класу
Фото: androidpolice.com

У цього смартфона яскравий 6,1-дюймовий AMOLED-екран, швидка зарядка і надширока камера з можливістю запису відео 4K.

Плюси:

  • Відмінні камери
  • Хороша продуктивність
  • Корисні функції ШІ
  • Тривалий термін служби батареї

Мінуси:

  • Старе захисне скло спереду
  • Відносно повільна зарядка

Samsung Galaxy A16 5G

Ще один смартфон Samsung у доступній ціновій категорії. У нього великий, чіткий дисплей, є слот для карти microSD для розширення пам'яті та рейтинг IP54 для захисту від бризок і дощу. Словом, це бюджетний телефон з великим екраном і високою швидкістю роботи.

найкращі смартфони 2025 року Fullscreen
Galaxy A16 — цілком доступний телефон Samsung
Фото: techadvisor.com

Плюси:

  • Співвідношення ціни та якості
  • Хороша продуктивність
  • Камери вище середнього
  • Захист від бризок

Мінуси:

  • Занадто великий розмір
  • Пластиковий корпус

Samsung Galaxy A25 5G

Цей смартфон перемагає в категорії "Найкращий термін служби батареї". Крім того, є обіцянка Samsung щодо чотирьох років оновлень ОС та п'яти років оновлень безпеки.

найкращі смартфони 2025 року Fullscreen
Samsung Galaxy A25 5G порадує стійкою батареєю
Фото: techadvisor.com

А ще у Galaxy A25 є яскравий 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей і хороші камери — кращі, ніж у багатьох телефонів у цьому сегменті.

Плюси:

  • Яскравий OLED-дисплей
  • Хороша продуктивність
  • Якісні камери
  • Тривалий термін служби батареї

Мінуси:

  • Немає mmWave 5G
  • Немає бездротової зарядки

TCL Flip 2

Це просто недорогий і зручний телефон-розкладачка. Він забезпечує до 14 годин розмови на одній зарядці і навіть оснащений змінною батареєю. І динамік, і спікерфон звучать голосно і чітко — тож найвідповідніший варіант "телефону для дзвінків".

найкращі смартфони 2025 року Fullscreen
TCL Flip 2 прославився як "найзручніша розкладачка"
Фото: pcmag.com

Плюси:

  • Доступна ціна
  • Тривалий термін служби батареї
  • Прозорий навушник і спікерфон
  • Wi-Fi-підключення
  • Доступ до електронної пошти

Мінуси:

  • Неможливість завантажити додаткові додатки
  • Погані камери

iPhone 16 Plus

Тут є і великий екран з високою роздільною здатністю, і досить сильна батарея, і чудові камери. Окремо слід відзначити спеціальні можливості Apple Intelligence.

найкращі смартфони 2025 року Fullscreen
iPhone 16 Plus — найкращий представник телефонів Apple
Фото: Connor Jewiss / Foundry

Плюси:

  • Великий, яскравий екран
  • Тривалий час роботи від акумулятора
  • Висока якість камери
  • Швидка продуктивність
  • Підтримує Apple Intelligence

Мінус:

  • дисплей 60 Гц

iPhone 16e

Ще один смартфон від Apple у почесному списку. У нього сучасний процесор, яскравий екран, хороша камера і теж є підтримка Apple Intelligence, а за вартістю може вийти дешевше.

найкращі смартфони 2025 року Fullscreen
iPhone 16e прослужить довго, а обійдеться дешевше
Фото: The Sun

Плюси:

  • Такий же потужний, як iPhone 16
  • Довгий термін служби батареї
  • Яскравий екран
  • Надійні камери
  • Порт USB-C
  • Apple Intelligence працює добре

Мінуси:

  • Екран не такий яскравий, як на iPhone 16
  • Немає mmWave 5G, надширокосмугового зв'язку або Wi-Fi 7
  • Відсутні надширококутні та телеоб'єктивні камери
  • Немає підтримки зарядки MagSafe

Раніше Фокус писав про топ-5 смартфонів Android, які можна купити дешевше 10 тис. грн. Зокрема, у списку опинився і Samsung Galaxy A16.

Також стало відомо, що смартфон Galaxy S25 Ultra потрапив до списку найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий Galaxy S25 Edge.