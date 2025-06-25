Смартфоны на любой вкус: 7 моделей, которые удостоились похвалы экспертов (фото)

Выбор телефонов сегодня огромен, и пользователям бывает трудно сориентироваться, – ведь у каждого свои предпочтения. Однако есть универсальные смартфоны, которые могут понравиться всем.

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Во многих рейтингах лидирует Galaxy S25 Ultra от Samsung, но это не единственная доступная опция, пишет pcmag.com. Издание предлагает собственный список лучших современных смартфонов.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Все же надо признать – это пока что лучший телефон Android, отмечают эксперты. У него огромный экран, отличные камеры и первоклассное качество сборки. Если вам нравится делать заметки – к вашим услугам стилус S Pen. А режим Easy Mode поможет разобраться в настройках даже менее продвинутым пользователям.

Galaxy S25 Ultra лидирует в рейтинге лучших Android-телефонов Фото: androidpolice.com

Плюсы:

Лучшая в своем классе производительность

Мощные функции искусственного интеллекта

Отличные камеры

Чёткий антибликовый экран

Долгая поддержка программного обеспечения

Минусы:

Цена

Меньше функциональности S Pen, чем у предыдущего поколения

Google Pixel 8a

Если в случае с Galaxy S25 Ultra речь шла о лучшем телефоне Android в целом, то Google Pixel 8a – это лучшая модель Android среднего класса.

Google Pixel 8a получил статус лучшего телефона среднего класса Фото: androidpolice.com

У этого смартфона яркий 6,1-дюймовый AMOLED-экран, быстрая зарядка и сверхширокая камера с возможностью записи видео 4K.

Плюсы:

Отличные камеры

Хорошая производительность

Полезные функции ИИ

Длительный срок службы батареи

Минусы:

Старое защитное стекло спереди

Относительно медленная зарядка

Samsung Galaxy A16 5G

Еще один смартфон Samsung в доступной ценовой категории. У него большой, четкий дисплей, есть слот для карты microSD для расширения памяти и рейтинг IP54 для защиты от брызг и дождя. Словом, это бюджетный телефон с большим экраном и высокой скоростью работы.

Galaxy A16 – вполне доступный телефон Samsung Фото: techadvisor.com

Плюсы:

Соотношение цены и качества

Хорошая производительность

Камеры выше среднего

Защита от брызг

Минусы:

Слишком крупный размер

Пластиковый корпус

Samsung Galaxy A25 5G

Этот смартфон побеждает в категории «Лучший срок службы батареи». Кроме того, есть обещание Samsung относительно четырех лет обновлений ОС и пяти лет обновлений безопасности.

Samsung Galaxy A25 5G порадует стойкой батареей Фото: techadvisor.com

А еще у Galaxy A25 есть яркий 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей и хорошие камеры – лучше, чем у многих телефонов в этом сегменте.

Плюсы:

Яркий OLED-дисплей

Хорошая производительность

Качественные камеры

Длительный срок службы батареи

Минусы:

Нет mmWave 5G

Нет беспроводной зарядки

TCL Flip 2

Это просто недорогой и удобный телефон-раскладушка. Он обеспечивает до 14 часов разговора на одной зарядке и даже оснащен сменной батареей. И динамик, и спикерфон звучат громко и четко – так что самый подходящий вариант «телефона для звонков».

TCL Flip 2 прославился как "самая удобная раскладушка" Фото: pcmag.com

Плюсы:

Доступная цена

Длительный срок службы батареи

Прозрачный наушник и спикерфон

Wi-Fi-подключение

Доступ к электронной почте

Минусы:

Невозможность загрузить дополнительные приложения

Плохие камеры

iPhone 16 Plus

Тут есть и большой экран с высоким разрешением, и достаточно сильная батарея, и превосходные камеры. Отдельно следует отметить специальные возможности Apple Intelligence.

iPhone 16 Plus - лучший представитель телефонов Apple Фото: Connor Jewiss / Foundry

Плюсы:

Большой, яркий экран

Продолжительное время работы от аккумулятора

Высокое качество камеры

Быстрая производительность

Поддерживает Apple Intelligence

Минус:

дисплей 60 Гц

iPhone 16e

Еще один смартфон от Apple в почетном списке. У него современный процессор, яркий экран, хорошая камера и тоже есть поддержка Apple Intelligence, а по стоимости может выйти дешевле.

iPhone 16e прослужит долго, а обойдется дешевле Фото: The Sun

Плюсы:

Такой же мощный, как iPhone 16

Долгий срок службы батареи

Яркий экран

Надежные камеры

Порт USB-C

Apple Intelligence работает хорошо

Минусы:

Экран не такой яркий, как на iPhone 16

Нет mmWave 5G, сверхширокополосной связи или Wi-Fi 7

Отсутствуют сверхширокоугольные и телеобъективные камеры

Нет поддержки зарядки MagSafe

Ранее Фокус писал про топ-5 смартфонов Android, которые можно купить дешевле 10 тыс. грн. В частности, в списке оказался и Samsung Galaxy A16.

Также стало известно, что смартфон Galaxy S25 Ultra попал в список лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции разместился супертонкий Galaxy S25 Edge.