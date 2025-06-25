Смартфоны на любой вкус: 7 моделей, которые удостоились похвалы экспертов (фото)
Выбор телефонов сегодня огромен, и пользователям бывает трудно сориентироваться, – ведь у каждого свои предпочтения. Однако есть универсальные смартфоны, которые могут понравиться всем.
Во многих рейтингах лидирует Galaxy S25 Ultra от Samsung, но это не единственная доступная опция, пишет pcmag.com. Издание предлагает собственный список лучших современных смартфонов.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Все же надо признать – это пока что лучший телефон Android, отмечают эксперты. У него огромный экран, отличные камеры и первоклассное качество сборки. Если вам нравится делать заметки – к вашим услугам стилус S Pen. А режим Easy Mode поможет разобраться в настройках даже менее продвинутым пользователям.
Плюсы:
- Лучшая в своем классе производительность
- Мощные функции искусственного интеллекта
- Отличные камеры
- Чёткий антибликовый экран
- Долгая поддержка программного обеспечения
Минусы:
- Цена
- Меньше функциональности S Pen, чем у предыдущего поколения
Google Pixel 8a
Если в случае с Galaxy S25 Ultra речь шла о лучшем телефоне Android в целом, то Google Pixel 8a – это лучшая модель Android среднего класса.
У этого смартфона яркий 6,1-дюймовый AMOLED-экран, быстрая зарядка и сверхширокая камера с возможностью записи видео 4K.
Плюсы:
- Отличные камеры
- Хорошая производительность
- Полезные функции ИИ
- Длительный срок службы батареи
Минусы:
- Старое защитное стекло спереди
- Относительно медленная зарядка
Samsung Galaxy A16 5G
Еще один смартфон Samsung в доступной ценовой категории. У него большой, четкий дисплей, есть слот для карты microSD для расширения памяти и рейтинг IP54 для защиты от брызг и дождя. Словом, это бюджетный телефон с большим экраном и высокой скоростью работы.
Плюсы:
- Соотношение цены и качества
- Хорошая производительность
- Камеры выше среднего
- Защита от брызг
Минусы:
- Слишком крупный размер
- Пластиковый корпус
Samsung Galaxy A25 5G
Этот смартфон побеждает в категории «Лучший срок службы батареи». Кроме того, есть обещание Samsung относительно четырех лет обновлений ОС и пяти лет обновлений безопасности.
А еще у Galaxy A25 есть яркий 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей и хорошие камеры – лучше, чем у многих телефонов в этом сегменте.
Плюсы:
- Яркий OLED-дисплей
- Хорошая производительность
- Качественные камеры
- Длительный срок службы батареи
Минусы:
- Нет mmWave 5G
- Нет беспроводной зарядки
TCL Flip 2
Это просто недорогой и удобный телефон-раскладушка. Он обеспечивает до 14 часов разговора на одной зарядке и даже оснащен сменной батареей. И динамик, и спикерфон звучат громко и четко – так что самый подходящий вариант «телефона для звонков».
Плюсы:
- Доступная цена
- Длительный срок службы батареи
- Прозрачный наушник и спикерфон
- Wi-Fi-подключение
- Доступ к электронной почте
Минусы:
- Невозможность загрузить дополнительные приложения
- Плохие камеры
iPhone 16 Plus
Тут есть и большой экран с высоким разрешением, и достаточно сильная батарея, и превосходные камеры. Отдельно следует отметить специальные возможности Apple Intelligence.
Плюсы:
- Большой, яркий экран
- Продолжительное время работы от аккумулятора
- Высокое качество камеры
- Быстрая производительность
- Поддерживает Apple Intelligence
Минус:
- дисплей 60 Гц
iPhone 16e
Еще один смартфон от Apple в почетном списке. У него современный процессор, яркий экран, хорошая камера и тоже есть поддержка Apple Intelligence, а по стоимости может выйти дешевле.
Плюсы:
- Такой же мощный, как iPhone 16
- Долгий срок службы батареи
- Яркий экран
- Надежные камеры
- Порт USB-C
- Apple Intelligence работает хорошо
Минусы:
- Экран не такой яркий, как на iPhone 16
- Нет mmWave 5G, сверхширокополосной связи или Wi-Fi 7
- Отсутствуют сверхширокоугольные и телеобъективные камеры
- Нет поддержки зарядки MagSafe
Ранее Фокус писал про топ-5 смартфонов Android, которые можно купить дешевле 10 тыс. грн. В частности, в списке оказался и Samsung Galaxy A16.
Также стало известно, что смартфон Galaxy S25 Ultra попал в список лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции разместился супертонкий Galaxy S25 Edge.