Смартфоны Android до 10 000 грн: 5 моделей, которые популярны в Украине (фото)

В украинских магазинах электроники можно купить смартфоны таких брендов, как Samsung, Xiaomi, POCO, Motorola и Tecno, по цене до 10 000 гривен.

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Фокус собрал 5 среднебюджетных смартфонов, которые сегодня пользуются популярностью в Украине.

Samsung Galaxy A16

Samsung Galaxy A16 Фото: Samsung

Samsung Galaxy A16 8/256GB можно купить в Украине по цене от 6 999 до 8 690 гривен. В основе данной модели лежит процессор MediaTek Helio G99.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, который обещает яркое и четкое изображение с плавной анимацией. Есть тройная основная камера 50 МП+5 МП+2 МП и фронтальная камера на 13 МП.

Одним из преимуществ Galaxy A16 является мощная батарея емкостью 5000 МАч. Среди прочих функций — поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт и NFC.

Xiaomi Redmi Note 14

Xiaomi Redmi Note 14 Фото: Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 14 8/256GB продается в Украине по цене от 6 676 до 9 499 гривен. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99-Ultra с 8-ядерной архитектурой, обеспечивающий высокую производительность и энергоэффективность.

Данная модель имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Графический процессор Mali-G57 MC2 делает гаджет подходящим для игр и мультимедиа. Тройная основная камера имеет расширение 108 МП+2 МП+2 МП, а фронтальная — 20 МП.

Батарея емкостью 5500 мАч гарантирует длительное время работы, а технология быстрой зарядки мощностью 33 Вт позволяет быстро восстановить уровень заряда. Смартфон поддерживает NFC, а также оснащен стереодинамиками с Dolby Atmos.

POCO M7 Pro

POCO M7 Pro Фото: Xiaomi

Цена POCO M7 Pro 5G 8/256GB в Украине составляет от 7 840 до 10 320 гривен. За производительность этой модели отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra.

Смартфон получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080×2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также основную камеру на 50 МП и фронтальную на 20 МП.

Емкость аккумулятора M7 Pro составляет 5110 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт, защита от пыли и брызг воды по стандарту IP64, стереодинамики и NFC.

Motorola Moto G84

Motorola Moto G84 Фото: Motorola

Купить смартфон Motorola Moto G84 8/256GB в Украине можно по цене от 6 191 до 8 999 гривен. Смартфон оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 695 5G и видеочипом Adreno 619.

Moto G84 получил улучшенный экран pOLED размером 6,5 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Есть основная камера с двумя объективами, разрешением 50 Мп и технологией Ultra Pixel, а также фронтальная на 16 Мп.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с технологией быстрой зарядки TurboPower 30 Вт

Tecno Spark 30 Pro

Tecno Spark 30 Pro Фото: Tecno Mobile

Стоимость модели Tecno Spark 30 Pro KL7 8/128GB в Украине колеблется в пределах от 5 369 до 6 499 гривен. Устройство работает на процессоре MediaTek Helio G100, оснащено батарей емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

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Tecno Spark 30 Pro получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплеей с разрешением 1080×2436 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Основная камера имеет расширение 108 МП, а фронтальная — 13 МП.

Есть двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res Audio, а также инфракрасный порт, позволяющий использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления для различных устройств.

Среди прочих характеристик — поддержка NFC, защита от пыли и брызг IP54 и функция управления мокрыми руками.

Напомним, в Украине действуют акции на популярные смартфоны, включая модели от Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola и OPPO.

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