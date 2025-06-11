Чтобы сэкономить: 5 смартфонов, которые можно купить в Украине со скидками сейчас

В украинских магазинах электроники действуют акции на ряд популярных смартфонов, включая модели от Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola и OPPO.

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Фокус собрал 5 популярных моделей смартфонов, на которые сейчас есть скидки в Украине.

Apple iPhone 13

iPhone 13 Фото: Apple

Модель iPhone 13 128GB можно купить со скидкой почти в 10% (22 999 грн вместо 24 999 грн) до 4 июля. Смартфон вышел в 2021 году на iOS 15. Сейчас iPhone 13 работает на iOS 18.5.

Характеристики iPhone 13:

диагональ экрана – 6,1;

процессор — Apple A15 Bionic;

количество ядер – 6;

основная камера — 12 Мп;

Фронтальная камера — 12 Мп;

емкость аккумулятора — 3240 мАч.

Samsung Galaxy A36

Samsung-Galaxy-A36 Фото: Samsung

Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256 до 24 июня продается по цене в 14 799 грн вместо 16 499 грн, что боле чем на 10% дешевле. Эта модель вышла в марте 2025 года и работает на операционной системе Android 15.

Характеристики Galaxy A36:

диагональ экрана — 6.7;

процессор — Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3;

количество ядер – 8;

основная камера — 50 Мп + 8 Мп + 5 Мп;

фронтальная камера — 12 Мп;

емкость аккумулятора — 5000 мАч.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Фото: techadvisor.com

На Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB действует скидка в 15% до 22 июня. Телефон можно купить за 12 999 грн вместо 15 499 грн. Данная модель вышла в 2023 году и работает на Android 14.

Характеристики Redmi Note 14 Pro:

диагональ экрана — 6.67;

процессор — MediaTek Dimensity 7300-Ultra;

количество ядер – 8;

основная камера — 200 Мп + 8 Мп + 2 Мп;

фронтальная камера — 20 Мп;

емкость аккумулятора — 5110 мАч.

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40 Neo Фото: Motorola

На смартфон Motorola Edge 40 Neo 12/256GB, который вышел в 2023 году на Android 13, действует скидка в 29%. Цена снижена с 12 599 грн до 8 999 грн.

Характеристики Edge 40 Neo:

диагональ экрана — 6,55;

процессор — MediaTek Dimensity 7030;

количество ядер – 8;

основная камера — 50+13 Мп;

фронтальная камера — 32 Мп;

емкость аккумулятора — 5000 мАч.

OPPO RENO12 F

OPPO RENO12 F Фото: Oppo

Модель OPPO RENO12 F 4G 8/256GB Dual Sim сейчас продается со скидкой в целых 34% (9 999 вместо 14 999 грн). Смартфон вышел в 2024 году на Android 14.

Характеристики RENO12 F:

диагональ экрана — 6.67;

процессор — Qualcomm Snapdragon 685;

количество ядер – 8;

основная камера — 50 Мп;

фронтальная камера — 32 Мп;

емкость аккумулятора — 5000 мАч.

Напомним, Samsung Galaxy S25 числится в лидерах рейтингов лучших телефонов этого года, но у него есть одна деталь, которая может испортить все впечатление.

Фокус также писал о том, что обновление iOS 26 для iPhone предусматривает три новые функции, которые владельцы Android использовали годами.