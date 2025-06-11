Назван самый популярный складной смартфон в Европе, но у него есть сильный конкурент

Европейский рынок складных смартфонов стагнирует, но конкуренция продолжает усиливаться, отмечают аналитики. Motorola постепенно догоняет популярную Samsung.

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Об этом пишет исследовательская компания Counterpoint Research в своем блоге.

Продажи складных смартфонов в Европе выросли на 4% в годовом исчислении в первом квартале 2025 года и составили всего 1,5% от общего объема продаж смартфонов в регионе, что еще раз подтверждает: устройства-раскладушки являются нишевым сегментом.

Комментируя стагнацию роста, заместитель директора Counterpoint Research Ян Стрыжак сказал, что для развивающегося сегмента, предположительно находящегося на ранней стадии роста, рост на 4% в годовом исчислении является тревожным признаком. Несмотря на все внимание, которое получают новые складные смартфоны, они по-прежнему слишком дороги для массового рынка. Кроме того, большинство потребителей все еще не уверены, для чего нужен складной телефон, и многих по-прежнему не устраивает их непрочность.

Рейтинг популярных смартфонов-раскладушек в Европе Фото: counterpointresearch.com

Тем не менее, за последний год конкуренция заметно возросла. Хотя Samsung оставалась явным лидером в первом квартале 2025 года, другие производители значительно выросли, отмечают аналитики. Так, Motorola обогнала Honor и стала вторым по величине поставщиком складных смартфонов в Европе в первом квартале 2025 года, во многом благодаря более доступным раскладушкам Razr 50. Google, Xiaomi и Tecno также продемонстрировали устойчивый рост в течение года после запуска некоторых устройств, некоторые из которых также по более привлекательным ценам.

Однако рынок складных устройств в Европе меняется. Samsung долгое время доминировала с устройствами, которые, казалось, не сильно менялись из года в год, но другие производители выпустили несколько интересных моделей, например, Honor Magic V3, Motorola Razr 50, Google Pixel 9 Fold и Tecno Phantom V Fold 2. Эти устройства конкурируют с Samsung в Европе. Усиление конкуренции всегда хорошо, оно стимулирует инновации и снижает цены. И Samsung приняла это к сведению, анонсировав запуск версии Ultra своей будущей серии Galaxy Fold7.

"Надеемся, это даст сегменту необходимый импульс", — подытожили эксперты.

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