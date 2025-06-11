Названо найпопулярніший складаний смартфон у Європі, але у нього є сильний конкурент

Європейський ринок складних смартфонів стагнує, але конкуренція продовжує посилюватися, зазначають аналітики. Motorola поступово наздоганяє популярну Samsung.

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Про це пише дослідницька компанія Counterpoint Research у своєму блозі.

Продажі складних смартфонів у Європі зросли на 4% у річному обчисленні в першому кварталі 2025 року і становили лише 1,5% від загального обсягу продажів смартфонів у регіоні, що ще раз підтверджує: пристрої-розкладачки є нішевим сегментом.

Коментуючи стагнацію зростання, заступник директора Counterpoint Research Ян Стрижак сказав, що для сегмента, що розвивається, який, імовірно, перебуває на ранній стадії зростання, зростання на 4% у річному обчисленні є тривожною ознакою. Незважаючи на всю увагу, яку отримують нові складні смартфони, вони, як і раніше, занадто дорогі для масового ринку. Крім того, більшість споживачів все ще не впевнені, для чого потрібен складаний телефон, і багатьох, як і раніше, не влаштовує їхня неміцність.

Рейтинг популярних смартфонів-розкладачок у Європі Фото: counterpointresearch.com

Проте, за останній рік конкуренція помітно зросла. Хоча Samsung залишалася явним лідером у першому кварталі 2025 року, інші виробники значно зросли, зазначають аналітики. Так, Motorola обігнала Honor і стала другим за величиною постачальником складних смартфонів у Європі в першому кварталі 2025 року, багато в чому завдяки більш доступним розкладачкам Razr 50. Google, Xiaomi і Tecno також продемонстрували стійке зростання протягом року після запуску деяких пристроїв, деякі з яких також за більш привабливими цінами.

Однак ринок складних пристроїв у Європі змінюється. Samsung довгий час домінувала з пристроями, які, здавалося, не сильно змінювалися з року в рік, але інші виробники випустили кілька цікавих моделей, наприклад, Honor Magic V3, Motorola Razr 50, Google Pixel 9 Fold і Tecno Phantom V Fold 2. Ці пристрої конкурують із Samsung у Європі. Посилення конкуренції завжди добре, воно стимулює інновації та знижує ціни. І Samsung взяла це до відома, анонсувавши запуск версії Ultra своєї майбутньої серії Galaxy Fold7.

"Сподіваємося, це дасть сегменту необхідний імпульс", — підсумували експерти.

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