Щоб заощадити: 5 смартфонів, які можна купити в Україні зі знижками зараз

В українських магазинах електроніки діють акції на низку популярних смартфонів, включно з моделями від Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola і OPPO.

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Фокус зібрав 5 популярних моделей смартфонів, на які зараз є знижки в Україні.

Apple iPhone 13

iPhone 13 Фото: Apple

Модель iPhone 13 128GB можна купити зі знижкою майже в 10% (22 999 грн замість 24 999 грн) до 4 липня. Смартфон вийшов у 2021 році на iOS 15. Зараз iPhone 13 працює на iOS 18.5.

Характеристики iPhone 13:

діагональ екрана — 6,1;

процесор — Apple A15 Bionic;

кількість ядер — 6;

основна камера — 12 Мп;

Фронтальна камера — 12 Мп;

ємність акумулятора — 3240 мАг.

Samsung Galaxy A36

Samsung-Galaxy-A36 Фото: Samsung

Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256 до 24 червня продається за ціною 14 799 грн замість 16 499 грн, що більш ніж на 10% дешевше. Ця модель вийшла в березні 2025 року і працює на операційній системі Android 15.

Характеристики Galaxy A36:

діагональ екрана — 6.7;

процесор — Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3;

кількість ядер — 8;

основна камера — 50 Мп + 8 Мп + 5 Мп;

фронтальна камера — 12 Мп;

ємність акумулятора — 5000 мАг.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Фото: techadvisor.com

На Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB діє знижка в 15% до 22 червня. Телефон можна купити за 12 999 грн замість 15 499 грн. Дана модель вийшла в 2023 році і працює на Android 14.

Характеристики Redmi Note 14 Pro:

діагональ екрана — 6.67;

процесор — MediaTek Dimensity 7300-Ultra;

кількість ядер — 8;

основна камера — 200 Мп + 8 Мп + 2 Мп;

фронтальна камера — 20 Мп;

ємність акумулятора — 5110 мАг.

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40 Neo Фото: Motorola

На смартфон Motorola Edge 40 Neo 12/256GB, який вийшов у 2023 році на Android 13, діє знижка в 29%. Ціну знижено з 12 599 грн до 8 999 грн.

Характеристики Edge 40 Neo:

діагональ екрана — 6,55;

процесор — MediaTek Dimensity 7030;

кількість ядер — 8;

основна камера — 50+13 Мп;

фронтальна камера — 32 Мп;

ємність акумулятора — 5000 мАг.

OPPO RENO12 F

OPPO RENO12 F Фото: Oppo

Модель OPPO RENO12 F 4G 8/256GB Dual Sim зараз продається зі знижкою в цілих 34% (9 999 замість 14 999 грн). Смартфон вийшов у 2024 році на Android 14.

Характеристики RENO12 F:

діагональ екрана — 6.67;

процесор — Qualcomm Snapdragon 685;

кількість ядер — 8;

основна камера — 50 Мп;

фронтальна камера — 32 Мп;

ємність акумулятора — 5000 мАг.

Нагадаємо, Samsung Galaxy S25 числиться в лідерах рейтингів найкращих телефонів цього року, але у нього є одна деталь, яка може зіпсувати все враження.

Фокус також писав про те, що оновлення iOS 26 для iPhone передбачає три нові функції, які власники Android використовували роками.