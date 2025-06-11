Щоб заощадити: 5 смартфонів, які можна купити в Україні зі знижками зараз
В українських магазинах електроніки діють акції на низку популярних смартфонів, включно з моделями від Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola і OPPO.
Фокус зібрав 5 популярних моделей смартфонів, на які зараз є знижки в Україні.
Apple iPhone 13
Модель iPhone 13 128GB можна купити зі знижкою майже в 10% (22 999 грн замість 24 999 грн) до 4 липня. Смартфон вийшов у 2021 році на iOS 15. Зараз iPhone 13 працює на iOS 18.5.
Характеристики iPhone 13:
- діагональ екрана — 6,1;
- процесор — Apple A15 Bionic;
- кількість ядер — 6;
- основна камера — 12 Мп;
- Фронтальна камера — 12 Мп;
- ємність акумулятора — 3240 мАг.
Samsung Galaxy A36
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256 до 24 червня продається за ціною 14 799 грн замість 16 499 грн, що більш ніж на 10% дешевше. Ця модель вийшла в березні 2025 року і працює на операційній системі Android 15.
Характеристики Galaxy A36:
- діагональ екрана — 6.7;
- процесор — Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3;
- кількість ядер — 8;
- основна камера — 50 Мп + 8 Мп + 5 Мп;
- фронтальна камера — 12 Мп;
- ємність акумулятора — 5000 мАг.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro
На Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB діє знижка в 15% до 22 червня. Телефон можна купити за 12 999 грн замість 15 499 грн. Дана модель вийшла в 2023 році і працює на Android 14.
Характеристики Redmi Note 14 Pro:
- діагональ екрана — 6.67;
- процесор — MediaTek Dimensity 7300-Ultra;
- кількість ядер — 8;
- основна камера — 200 Мп + 8 Мп + 2 Мп;
- фронтальна камера — 20 Мп;
- ємність акумулятора — 5110 мАг.
Motorola Edge 40 Neo
На смартфон Motorola Edge 40 Neo 12/256GB, який вийшов у 2023 році на Android 13, діє знижка в 29%. Ціну знижено з 12 599 грн до 8 999 грн.
Характеристики Edge 40 Neo:
- діагональ екрана — 6,55;
- процесор — MediaTek Dimensity 7030;
- кількість ядер — 8;
- основна камера — 50+13 Мп;
- фронтальна камера — 32 Мп;
- ємність акумулятора — 5000 мАг.
OPPO RENO12 F
Модель OPPO RENO12 F 4G 8/256GB Dual Sim зараз продається зі знижкою в цілих 34% (9 999 замість 14 999 грн). Смартфон вийшов у 2024 році на Android 14.
Характеристики RENO12 F:
- діагональ екрана — 6.67;
- процесор — Qualcomm Snapdragon 685;
- кількість ядер — 8;
- основна камера — 50 Мп;
- фронтальна камера — 32 Мп;
- ємність акумулятора — 5000 мАг.
Нагадаємо, Samsung Galaxy S25 числиться в лідерах рейтингів найкращих телефонів цього року, але у нього є одна деталь, яка може зіпсувати все враження.
Фокус також писав про те, що оновлення iOS 26 для iPhone передбачає три нові функції, які власники Android використовували роками.