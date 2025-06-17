Смартфони Android до 10 000 грн: 5 моделей, які популярні в Україні (фото)

В українських магазинах електроніки можна купити смартфони таких брендів, як Samsung, Xiaomi, POCO, Motorola і Tecno, за ціною до 10 000 гривень.

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Фокус зібрав 5 середньобюджетних смартфонів, які сьогодні користуються популярністю в Україні.

Samsung Galaxy A16

Samsung Galaxy A16 Фото: Samsung

Samsung Galaxy A16 8/256GB можна купити в Україні за ціною від 6 999 до 8 690 гривень. В основі даної моделі лежить процесор MediaTek Helio G99.

Смартфон оснащений 6,7-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів і частотою оновлення 90 Гц, який обіцяє яскраве і чітке зображення з плавною анімацією. Є потрійна основна камера 50 МП+5 МП+2 МП і фронтальна камера на 13 МП.

Однією з переваг Galaxy A16 є потужна батарея ємністю 5000 МАг. Серед інших функцій — підтримка швидкої зарядки потужністю 25 Вт і NFC.

Xiaomi Redmi Note 14

Xiaomi Redmi Note 14 Фото: Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 14 8/256GB продається в Україні за ціною від 6 676 до 9 499 гривень. Смартфон працює на процесорі MediaTek Helio G99-Ultra з 8-ядерною архітектурою, що забезпечує високу продуктивність і енергоефективність.

Дана модель має 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400x1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Графічний процесор Mali-G57 MC2 робить гаджет придатним для ігор і мультимедіа. Потрійна основна камера має розширення 108 МП+2 МП+2 МП, а фронтальна — 20 МП.

Батарея ємністю 5500 мАг гарантує тривалий час роботи, а технологія швидкої зарядки потужністю 33 Вт дозволяє швидко відновити рівень заряду. Смартфон підтримує NFC, а також оснащений стереодинаміками з Dolby Atmos.

POCO M7 Pro

POCO M7 Pro Фото: Xiaomi

Ціна POCO M7 Pro 5G 8/256GB в Україні становить від 7 840 до 10 320 гривень. За продуктивність цієї моделі відповідає восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 7025 Ultra.

Смартфон отримав 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1080×2400 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, а також основну камеру на 50 МП і фронтальну на 20 МП.

Ємність акумулятора M7 Pro становить 5110 мАг. Є підтримка швидкої зарядки потужністю 45 Вт, захист від пилу і бризок води за стандартом IP64, стереодинаміки і NFC.

Motorola Moto G84

Motorola Moto G84 Фото: Motorola

Купити смартфон Motorola Moto G84 8/256GB в Україні можна за ціною від 6 191 до 8 999 гривень. Смартфон оснащений потужним процесором Qualcomm Snapdragon 695 5G і відеочіпом Adreno 619.

Moto G84 отримав покращений екран pOLED розміром 6,5 дюйма з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Є основна камера з двома об'єктивами, роздільною здатністю 50 Мп і технологією Ultra Pixel, а також фронтальна на 16 Мп.

Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг з технологією швидкої зарядки TurboPower 30 Вт

Tecno Spark 30 Pro

Tecno Spark 30 Pro Фото: Tecno Mobile

Вартість моделі Tecno Spark 30 Pro KL7 8/128GB в Україні коливається в межах від 5 369 до 6 499 гривень. Пристрій працює на процесорі MediaTek Helio G100, оснащений батареєю ємністю 5000 мАг і підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт.

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Tecno Spark 30 Pro отримав 6,78-дюймовий AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1080×2436 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Основна камера має розширення 108 МП, а фронтальна — 13 МП.

Є подвійні стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos і сертифікацією Hi-Res Audio, а також інфрачервоний порт, що дає змогу використовувати смартфон як пульт дистанційного керування для різних пристроїв.

Серед інших характеристик — підтримка NFC, захист від пилу і бризок IP54 і функція управління мокрими руками.

Нагадаємо, в Україні діють акції на популярні смартфони, включно з моделями від Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola і OPPO.

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