Топ 5 супербюджетних телефонів за ціною від 2500 грн: моделі Xiaomi, Motorola, ZTE (фото)

У цьому рейтингу опинилися телефони Xiaomi Redmi A5, ZTE Blade A35, Motorola Moto G04, HMD Pulse, Tecno Spark Go 1 з хорошими батареями на 5000 мАг.

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Про це пише видання Фокус.

Xiaomi Redmi A5

Доступний смартфон від Xiaomi має в своєму розпорядженні IPS-екран з діагоналлю 6,88 дюйма і роздільною здатністю 1640×720 пікселів, частотою оновлення 120 Гц. При цьому його яскравість становить максимум 450 ніт, тож він буде сліпнути на сонці. Але від бюджетника високої якості очікувати і не доводиться.

Під капотом розміщений чип Unisoc T7250 з графічним прискорювачем Mali-G57 MP1 і операційною системою Android 15. Основна камера складається з 2-х датчиків на 32 Мп (ширококутний об'єктив). Камера може знімати відео з роздільною здатністю максимум 1080p (30 кадрів/с). Селфі-камера обладнана датчиком на 8 Мп.

Смартфон Xiaomi Redmi A5 Фото: скриншот / YouTube

Автономність забезпечує акумулятор ємністю 5200 мАг. Є підтримка швидкої зарядки потужністю 15 Вт. Пластиковий корпус захищений від пилу та вологи відповідно до стандарту IP52. Смартфон має Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, системи навігації GPS, GLONASS, Galileo і BeiDou.

Ціна Xiaomi Redmi A5 в Україні: 3 099 — 3 942 грн.

Motorola Moto G04

Недорогий смартфон отримав від розробників IPS LCD-екран з діагоналлю 6,56 дюйма, роздільною здатністю 720x1612 точок, частотою 90 Гц. Роботу забезпечують процесор Unisoc T606, операційна система Android 14, оперативна пам'ять об'ємом 4 ГБ і вбудована на 64 ГБ (є можливість розширення до 1 ТБ за допомогою microSD). Основна камера має сенсор 16 Мп, а селфі-камера — на 5 Мп.

Смартфон Motorola Moto G04 Фото: notebookcheck.com

Апарат також має акумулятор ємністю 5000 мАг. У комплект поставки входить зарядка потужністю 10 Вт, так що заряджатися швидко пристрій не буде. Смартфон дає змогу користуватися 2-ма SIM-картами. Ступінь захисту його корпусу відповідає стандарту IP52, що обіцяє захистити від вологи, піску і пилу.

Ціни на Moto G04: 2 949 — 3 799 грн.

ZTE Blade A35

Телефон з IPS-дисплеєм, діагональ якого сягає 6,6 дюйма, а роздільна здатність — роздільною здатністю 1600×720 пікселів, підходить для простих завдань. ZTE Blade A35 обладнаний процесором UNISOC SC9863A, оперативною пам'яттю на 2 або 4 ГБ і вбудованою пам'яттю на 64 ГБ (є можливість розширення до 256 ГБ завдяки microSD). Операційна система застаріла — Android 12 Go Edition, однак цілком підійде для гаджета з обмеженими можливостями. Основна камера отримала датчики на 8 Мп, але здатна знімати в режимах "портрет" і HDR. Селфі-камера ще скромніша, бо має сенсор на 5 Мп.

Смартфон ZTE Blade A35 Фото: gizmologi.id

Бюджетний смартфон оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг, завдяки якому може працювати 2 дні без підзарядки. На борту є також 3,5-міліметровий роз'єм для навушників, слоти для 2-х SIM-карт і 4G LTE-модуля, Bluetooth 5.2 і Wi-Fi 802.11ac.

Ціна смартфона ZTE Blade A35: 2 598 — 3 499 грн.

HMD Pulse

Даний бюджетник відображає інформацію на IPS LCD-екрані роздільною здатністю 720×1612 пікселів і діагоналлю 6,56 дюйма. Частота оновлення досягає 90 Гц, що досить непогано, а яскравість — 600 ніт. Розробники встановили чипсет Unisoc T606, 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ вбудованої пам'яті (є можливість розширення до 256 ГБ), операційну систему Android 14 (з можливістю отримувати оновлення протягом 2-х років). Основна камера має сенсор з автофокусом і світлодіодним спалахом на 13 Мп. Селфі-камера оснащена датчиком на 8 Мп.

Смартфон HMD Pulse Фото: alexreviewstech.com

Автономність апарата забезпечується батареєю ємністю 5000 мАг, що підтримує зарядку на 10 Вт. Заряджатися смартфон буде нешвидко, зате протримається без підживлення 2 дні. Є протоколи зв'язку Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC. Навушники можна підключити через 3,5-міліметровий джек.

Ціни на смартфон HMD Pulse в Україні: 2 940 — 3 299 грн.

Tecno Spark Go 1

Дешевий смартфон комплектується IPS-екраном діагоналлю 6,67 дюйма з роздільною здатністю 1600×720 пікселів і частотою 120 Гц. Крім того, він має в своєму розпорядженні чип Unisoc Tiger T615 з графічним прискорювачем Mali-G57 MP1. Він працює на пару з операційною системою Android 14 Go Edition. Задня камера з 13-мегапіксельним датчиком здатна робити чіткі фото, а селфі-камера з сенсором 8 Мп оснащена подвійним LED-спалахом.

Огляд смартфона Tecno Spark Go 1

Батарея ємністю 5000 мАг з підтримкою зарядки 15 Вт забезпечить хорошу автономність і швидке підживлення апарата. Пристрій оснащений стереодинаміками з підтримкою DTS, сканером відбитків пальців, вбудованим у кнопку живлення, інфрачервоним портом для управління побутовою технікою і має ступінь захисту від пилу і вологи IP54.

Вартість Tecno Spark Go 1: 2 458 — 2 910 грн.

Раніше ми писали про 5 смартфонів з дуже хорошими камерами. Xiaomi 14 Ultra, Vivo X100 Ultra, OnePlus 12, Samsung Galaxy S25, Google Pixel 9а увійшли до рейтингу, як найкращі камерофони 2025 року.