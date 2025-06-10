Топ-5 супер бюджетных телефонов по цене от 2500 грн: модели Xiaomi, Motorola, ZTE (фото)

В данном рейтинге оказались телефоны Xiaomi Redmi A5, ZTE Blade A35, Motorola Moto G04, HMD Pulse, Tecno Spark Go 1 с хорошими батареями на 5000 мАч.

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Об этом пишет издание Фокус.

Xiaomi Redmi A5

Доступный смартфон от Xiaomi располагает IPS-экраном с диагональю 6,88 дюйма и разрешением 1640×720 точек, частотой обновления 120 Гц. При этом его яркость составляет максимум 450 нит, так что он будет слепнуть на солнце. Но от бюджетника высокого качества ожидать и не приходится.

Под капотом находится чип Unisoc T7250 с графическим ускорителем Mali-G57 MP1 и операционной системой Android 15. Основная камера состоит из 2-х датчиков на 32 Мп (широкоугольный объектив). Камера может снимать видео в разрешении максимум 1080p (30 кадров/с). Селфи-камера оборудована датчиком на 8 Мп.

Смартфон Xiaomi Redmi A5 Фото: скриншот / YouTube

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5200 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Пластиковый корпус защищен от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP52. Смартфон располагает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, системами навигации GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou.

Цена Xiaomi Redmi A5 в Украине: 3 099 – 3 942 грн.

Motorola Moto G04

Недорогой смартфон получил от разработчиков IPS LCD-экран с диагональю 6,56 дюйма, разрешением 720x1612 точек, частотой 90 Гц. Работу обеспечивают процессор Unisoc T606, операционная система Android 14, оперативная память объемом 4 ГБ и встроенная на 64 ГБ (есть возможность расширения до 1 ТБ при помощи microSD). Основная камера имеет сенсор 16 Мп, а селфи-камера — на 5 Мп.

Смартфон Motorola Moto G04 Фото: notebookcheck.com

Аппарат также располагает аккумулятором емкостью 5000 мАч. В комплект поставки входит зарядка мощностью 10 Вт, так что заряжаться быстро устройство не будет. Смартфон позволяет пользоваться 2-мя SIM-картами. Степень защиты его корпуса соответствует стандарту IP52, что обещает защитить от влаги, песка и пыли.

Цены на Moto G04: 2 949 – 3 799 грн.

ZTE Blade A35

Телефон с IPS-дисплеем, диагональ которого достигает 6,6 дюйма, а разрешение — разрешением 1600×720 точек, подходит для простых задач. ZTE Blade A35 оборудован процессором UNISOC SC9863A, оперативной памятью на 2 или 4 ГБ и встроенной памятью на 64 ГБ (есть возможность расширения до 256 ГБ благодаря microSD). Операционная система старовата — Android 12 Go Edition, однако вполне подойдет для гаджета с ограниченными возможностями. Основная камера получила датчики на 8 Мп, но способна снимать в режимах "портрет" и HDR. Селфи-камера еще скромнее, так как имеет сенсор на 5 Мп.

Смартфон ZTE Blade A35 Фото: gizmologi.id

Бюджетный смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, благодаря которому может работать 2 дня без подзарядки. На борту имеются также 3,5-миллиметровый разъема для наушников, слоты для 2-х SIM-карт и 4G LTE-модуля, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ac.

Цена смартфона ZTE Blade A35: 2 598 – 3 499 грн.

HMD Pulse

Данный бюджетник отображает информацию на IPS LCD-экране разрешением 720×1612 точек и диагональю 6,56 дюйма. Частота обновления достигает 90 Гц, что весьма неплохо, а яркость — 600 нит. Разработчики установили чипсет Unisoc T606, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти (есть возможность расширения до 256 ГБ), операционную систему Android 14 (с возможностью получать обновления в течение 2-х лет). ​Основная камера располагает сенсором с автофокусом и светодиодной вспышкой на 13 Мп. Селфи-камера оснащена датчиком на 8 Мп. ​

Смартфон HMD Pulse Фото: alexreviewstech.com

Автономность аппарата обеспечивается батареей емкостью 5000 мАч, поддерживающей зарядку на 10 Вт. Заряжаться смартфон будет небыстро, зато продержится без подпитки 2 дня. Имеются протоколы связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC. Наушники можно подключить через 3,5-миллиметровый джек.

Цены на смартфон HMD Pulse в Украине: 2 940 – 3 299 грн.

Tecno Spark Go 1

Дешевый смартфон комплектуется IPS-экраном диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1600×720 точек и частотой 120 Гц. Кроме того он располагает чипом Unisoc Tiger T615 с графическим ускорителем Mali-G57 MP1. Он работает на пару с операционной системой Android 14 Go Edition. Задняя камера с 13-мегапиксельным датчиком способна делать четкие фото, а селфи-камера с сенсором 8 Мп оснащена двойной LED-вспышкой.

Обзор смартфона Tecno Spark Go 1

Батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт обеспечит хорошую автономность и быструю подпитку аппарата. Устройство оснащено стереодинамиками с поддержкой DTS, сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания, инфракрасным портом для управления бытовой техникой и имеет степень защиты от пыли и влаги IP54.

Стоимость Tecno Spark Go 1: 2 458 – 2 910 грн.

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