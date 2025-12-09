Бюджетный смартфон с хорошей камерой: названа самая популярная модель Android (фото)

Samsung Galaxy A16 5G вошел в десятку самых популярных смартфонов в третьем квартале 2025 года, заняв первое место среди Android-устройств.

Все места в первой десятке достались либо смартфонам Apple предыдущего поколения, либо Samsung. Об этом свидетельствуют данные международной аналитической компании Counterpoint Research.

Самые популярные смартфоны Фото: Counterpoint Research

Стоит отметить, что в первой десятке нет ни одного смартфона Samsung серии S. В список попали исключительно устройства Samsung среднего класса, принадлежащие к серии A. Самой популярной моделью оказался Galaxy A16 5G, цена которого в Украине составляет до 7 000 гривен.

"Это не только указывает на то, что битва за первую десятку больше не сводится к тому, кто имеет лучший флагман, но и к тому, кто предлагает самое умное ценностное предложение — по крайней мере, когда речь идет об устройствах Android", — отметили эксперты портала Android Police.

Galaxy A16 5G: что о нем известно

Samsung Galaxy A16 5G имеет большой четкий дисплей с быстрой частотой обновления 90 Гц, обеспечивает хорошую производительность за свою цену и предлагает длительный срок обновления программного обеспечения.

Samsung Galaxy A16 5G Фото: YouTube

Среди преимуществ Galaxy A16 5G — соотношение цены и качества, камеры выше среднего, скорость работы, наличие слота для карты microSD для расширения памяти и рейтинг IP54 для защиты от брызг и дождя.

Характеристики Samsung Galaxy A16 5G:

время работы от аккумулятора — 13 часов 46 минут;

основная камера — 50+5+2 МП;

фронтальная камера — 13 МП;

процессор — Samsung Exynos 1330;

размеры — 6,47 x 3,07 x 0,31 дюйма;

операционная система — Android 14;

разрешение экрана 2340 x 1080 пикселей;

размер экрана — 6,7.

