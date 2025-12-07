Этот смартфон бьет рекорды продаж: назван самый популярный гаджет 2025 года (фото)

В 2025 году один бренд отметился впечатляющими результатами. Линейка Apple iPhone 17 продалась так хорошо, что аналитики пересмотрели свои прогнозы по рынку смартфонов.

Теперь ожидается, что по итогам года сегмент вырастет на 1,5% вместо предполагаемого ранее 1%, достигнув 1,25 миллиарда устройств. Apple глобально отгрузит рекордные 247,4 миллиона iPhone, что на 6,1% больше, чем в прошлом году. Этот скачок обеспечен ажиотажным спросом на базовый iPhone 17 в праздничный сезон, особенно в Китае, пишет IDC.

КНР остается крупнейшим рынком для Apple, и актуальный iPhone оказался там востребован как никогда. В октябре и ноябре iPhone 17 занял первое место по продажам с долей более 20%, оставив конкурентов далеко позади. Успех новинки может привести к росту позиций Apple в Китае на 3% в 2025 году, что считается очень приличной разницей.

Похожая ситуация наблюдается в США и Западной Европе, где продажи также пошли вверх, переломив негативные тренды предыдущих месяцев.

Apple iPhone 17 (иллюстративное фото) Фото: Digital Trends

Проблемы 2026 года

Однако аналитики предупреждают, что 2026 год будет сложным для всей отрасли. В целом ожидается падение поставок смартфонов на 0,9%. Причины:

Смещение графика Apple: По слухам, купертиновский IT-гигант перенесет релиз базового iPhone 18 на весну 2027 года, выпустив осенью 2026 только Pro-модели и складной iPhone Fold. Это приведет к снижению поставок iOS-устройств на 4,2%.

Дефицит памяти: Глобальная нехватка чипов памяти приведет к их подорожанию, что вынудит производителей поднимать цены на смартфоны. Это особенно сильно ударит по бюджетному и среднему сегменту Android-гаджетов.

В результате средняя цена смартфона по рынку (ASP) вырастет до $465, а общий объем сектора в денежном выражении достигнет рекордных $579 миллиардов, несмотря на снижение количества проданных устройств.

Ранее сообщалось, что в 2026 году вообще не стоит покупать новые смартфоны. Когда производители смартфонов повышают цены на устройства, рост обычно составляет около 100 долларов. Однако в следующем году следует ожидать более значительного повышения цен.