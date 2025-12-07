Цей смартфон б'є рекорди продажів: названо найпопулярніший гаджет 2025 року (фото)

У 2025 році один бренд відзначився вражаючими результатами. Лінійка Apple iPhone 17 продалася так добре, що аналітики переглянули свої прогнози щодо ринку смартфонів.

Тепер очікується, що за підсумками року сегмент зросте на 1,5% замість передбачуваного раніше 1%, досягнувши 1,25 мільярда пристроїв. Apple глобально відвантажить рекордні 247,4 мільйона iPhone, що на 6,1% більше, ніж минулого року. Цей стрибок забезпечений ажіотажним попитом на базовий iPhone 17 у святковий сезон, особливо в Китаї, пише IDC.

КНР залишається найбільшим ринком для Apple, і актуальний iPhone виявився там затребуваний як ніколи. У жовтні та листопаді iPhone 17 посів перше місце за продажами з часткою понад 20%, залишивши конкурентів далеко позаду. Успіх новинки може призвести до зростання позицій Apple в Китаї на 3% у 2025 році, що вважається дуже пристойною різницею.

Схожа ситуація спостерігається у США та Західній Європі, де продажі також пішли вгору, переламавши негативні тренди попередніх місяців.

Apple iPhone 17 (ілюстративне фото) Фото: Digital Trends

Проблеми 2026 року

Однак аналітики попереджають, що 2026 рік буде складним для всієї галузі. Загалом очікується падіння поставок смартфонів на 0,9%. Причини:

Зміщення графіка Apple: З чуток, купертинівський IT-гігант перенесе реліз базового iPhone 18 на весну 2027 року, випустивши восени 2026 року тільки Pro-моделі та складаний iPhone Fold. Це призведе до зниження поставок iOS-пристроїв на 4,2%.

З чуток, купертинівський IT-гігант перенесе реліз базового iPhone 18 на весну 2027 року, випустивши восени 2026 року тільки Pro-моделі та складаний iPhone Fold. Це призведе до зниження поставок iOS-пристроїв на 4,2%. Дефіцит пам'яті: Глобальна нестача чіпів пам'яті призведе до їхнього подорожчання, що змусить виробників піднімати ціни на смартфони. Це особливо сильно вдарить по бюджетному і середньому сегменту Android-гаджетів.

У результаті середня ціна смартфона на ринку (ASP) зросте до $465, а загальний обсяг сектора в грошовому вираженні досягне рекордних $579 мільярдів, незважаючи на зниження кількості проданих пристроїв.

Раніше повідомлялося, що у 2026 році взагалі не варто купувати нові смартфони. Коли виробники смартфонів підвищують ціни на пристрої, зростання зазвичай становить близько 100 доларів. Однак наступного року слід очікувати більш значного підвищення цін.