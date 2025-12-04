У 2026 році взагалі не варто купувати нові смартфони: експерт назвав причину (фото)

Коли виробники смартфонів підвищують ціни на пристрої, зростання зазвичай становить близько 100 доларів. Однак наступного року слід очікувати більш значного підвищення цін.

Компанії, як правило, вміло розподіляють зростання цін, щоб не шокувати покупців. Однак у найближчому майбутньому люди зіткнуться з більш різким підвищенням цін, пише оглядач androidpolice.com Джон Гілберт.

Ціни на чіпи пам'яті стрімко зростають, але чому?

Xiaomi попередила, що стрімке зростання цін на мікросхеми пам'яті призведе до зростання цін на смартфони. Річ у тім, що підвищення цін може не повністю покрити зростаючі витрати, що призведе до зниження прибутку всіх виробників смартфонів без будь-яких додаткових заходів.

Це означає, що ціни зростуть у рази, пише оглядач. Повідомляється, що Samsung підняла ціни на мікросхеми пам'яті до 60%. Більшість із них призначені для центрів обробки даних, але смартфони є основними споживачами цих мікросхем.

Відео дня

"У чому ж основна причина? У штучному інтелекті", — упевнений Гілберт.

Обчислення ШІ вимагають значних обсягів пам'яті, і в міру різкого зростання попиту на будівництво нових центрів обробки даних, орієнтованих на ШІ, виробники мікросхем пам'яті зіткнулися з проблемою. Швидкий розвиток інфраструктури ШІ ще не стабілізувався. Всюди ходять розмови про "бульбашку ШІ", тому виробники пам'яті навряд чи збільшуватимуть виробництво, поки не переконаються, що ринок не впаде раптово. Вплив цього збільшеного попиту відчувається всюди, але саме на смартфони ми можемо зіткнутися з найбільш різким зростанням цін, навіть на пристрої Samsung.

Смартфон Samsung із функціями ШІ Фото: Samsung

Виробникам складно впоратися зі зростанням цін на обладнання

Деяким компаніям-виробникам, які купують чіпи у третіх сторін, доведеться покривати зростання цін. Однак через значне зростання цін бренди навряд чи зможуть покрити додаткові витрати, переклавши їх на своїх клієнтів.

"І справа не тільки в мікросхемах пам'яті. За останній рік ціни практично на всі внутрішні компоненти телефонів значно зросли, включно з модулями камер", — акцентує Джон.

Поки пропозиція не зрівняється з попитом, користувачі побачать те саме вибухове зростання цін на смартфони, що і в останнє десятиліття.

Коли виробники смартфонів підвищують ціни на пристрої, зростання зазвичай становить близько 100 доларів. Однак наступного року це зростання може виявитися мінімальним, — слід очікувати більш значного підвищення цін.

Смартфон Motorola з ШІ Фото: Future

Як підготуватися до зростання цін на смартфони

Виробники можуть використовувати альтернативні стратегії для боротьби зі зростанням виробничих витрат.

Плата за підписку на функції Android, вища плата за зберігання фотографій і дешевші комплектуючі — все це можливі способи, якими виробники можуть компенсувати витрати. Але якщо роздрібна ціна смартфонів підскочить пропорційно вартості обладнання, то ось як ви можете до цього підготуватися.

"Коротше кажучи, купіть новий смартфон зараз. Або, якщо ви купили новий смартфон в останні два роки, користуйтеся поки що тільки ним", — рекомендує експерт.

Гілберт вважає, що нові смартфони взагалі не варто купувати у 2026 році.

Раніше ми повідомляли, що скоро вийде смартфон з потужним акумулятором на 10 000 мАг. Китайська компанія Honor має намір презентувати смартфон з досить значним акумулятором. Нова модель маркована, як HB26J7B4EHW.