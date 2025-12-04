В 2026 году вообще не стоит покупать новые смартфоны: эксперт назвал причину (фото)

Когда производители смартфонов повышают цены на устройства, рост обычно составляет около 100 долларов. Однако в следующем году следует ожидать более значительного повышения цен.

Компании, как правило, умело распределяют рост цен, чтобы не шокировать покупателей. Однако в ближайшем будущем люди столкнутся с более резким повышением цен, пишет обозреватель androidpolice.com Джон Гилберт.

Цены на чипы памяти стремительно растут, но почему?

Xiaomi предупредила, что стремительный рост цен на микросхемы памяти приведет к росту цен на смартфоны. Дело в том, что повышение цен может не полностью покрыть растущие издержки, что приведет к снижению прибыли всех производителей смартфонов без каких-либо дополнительных мер.

Это означает, что цены вырастут в разы, пишет обозреватель. Сообщается, что Samsung подняла цены на микросхемы памяти до 60%. Большинство из них предназначены для центров обработки данных, но смартфоны являются основными потребителями этих микросхем.

"В чем же основная причина? В искусственном интеллекте", — уверен Гилберт.

Вычисления ИИ требуют значительных объемов памяти, и по мере резкого роста спроса на строительство новых центров обработки данных, ориентированных на ИИ, производители микросхем памяти столкнулись с проблемой. Быстрое развитие инфраструктуры ИИ еще не стабилизировалось. Повсюду ходят разговоры о "пузыре ИИ", поэтому производители памяти вряд ли будут увеличивать производство, пока не убедятся, что рынок не рухнет внезапно. Влияние этого возросшего спроса ощущается повсюду, но именно на смартфоны мы можем столкнуться с самым резким ростом цен, даже на устройства Samsung.

Смартфон Samsung с функциями ИИ Фото: Samsung

Производителям сложно справиться с ростом цен на оборудование

Некоторым компаниям-производителям, которые покупают чипы у третьих сторон, придется покрывать рост цен. Однако из-за значительного роста цен бренды вряд ли смогут покрыть дополнительные расходы, переложив их на своих клиентов.

"И дело не только в микросхемах памяти. За последний год цены практически на все внутренние компоненты телефонов значительно выросли, включая модули камер", — акцентирует Джон.

Пока предложение не сравняется со спросом, пользователи увидят тот же взрывной рост цен на смартфоны, что и в последнее десятилетие.

Смартфон Motorola с ИИ Фото: Future

Как подготовиться к росту цен на смартфоны

Производители могут использовать альтернативные стратегии для борьбы с ростом производственных затрат.

Плата за подписку на функции Android, более высокая плата за хранение фотографий и более дешевые комплектующие — все это возможные способы, которыми производители могут компенсировать издержки. Но если розничная цена смартфонов подскочит соразмерно стоимости оборудования, то вот как вы можете к этому подготовиться.

"Короче говоря, купите новый смартфон сейчас. Или, если вы купили новый смартфон в последние два года, пользуйтесь пока только им", — рекомендует эксперт.

Гилберт считает, что новые смартфоны вообще не стоит покупать в 2026 году.

