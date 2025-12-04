Смартфон із потужним акумулятором на 10 000 мАг: неочевидний бренд скоро представить новинку

Китайська компанія Honor має намір презентувати смартфон з вельми значним акумулятором. Нова модель маркована, як HB26J7B4EHW.

Блогер Ice Universe повідомив, що смартфон, назва якого поки що не розголошується, від компанії Honor, отримає супер-ємну батарею на 10 000 мАг. Про це йдеться в його пості в соцмережі Х.

Інформація надійшла з Центру сертифікації CQC (Китай). В опублікованому інсайдером документі Центру йдеться про те, що новий смартфон Honor під кодовою назвою HB26J7B4EHW буде оснащений батареєю на 10 000 мАг, при цьому напруга сягатиме 3,91 В, а максимальна напруга складе 4,50 В. Сертифікат було видано компанії-розробнику зовсім недавно — 28 листопада 2025 року. Акумулятор для новинки розробить компанія Dongguan Amperex Technology Limited.

Відео дня

Наразі не відомо, коли саме смартфон з'явиться на ринку, — наступного року, чи пізніше, — бо сертифікат діє до 2030 року включно.

Інсайдер також повідомляв, що деякі китайські бренди вже перейшли на тестування смартфонів з батареями ємністю 15 000 мАг. Тож 10 000 мАг — це не межа, вважає блогер.

Раніше ми писали, що бюджетний смартфон Moto G Play 2026 обійшов топовий Galaxy S25 Ultra за $1000. Експерт протестував Moto G Play 2026 за 200 доларів і Samsung Galaxy S25 Ultra за 1000 доларів. Він зробив висновок, що флагман не вартий своїх грошей.

Також повідомляли про те, що чи варто переплачувати за флагмани, якщо бюджетники майже їх наздогнали за багатьма показниками. Дослідження показало, що необов'язково вибирати більші та дорожчі моделі смартфонів, щоб отримати преміальну якість.