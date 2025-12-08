Смартфоны Samsung Galaxy изменятся навсегда: компания решилась на неожиданный шаг

Компания Samsung может поднять свои смартфоны Galaxy на новый уровень, оснастив их специально разработанными процессорами.

Команда разработчиков будет создавать чипсеты, уникально адаптированные к аппаратному обеспечению телефонов Samsung Galaxy. Об этом пишет PhoneArena.

Как отмечают в издании, процессоры Exynos могут сэкономить Samsung некоторые производственные расходы, но они не являются чем-то уникальным. В свою очередь чипсеты Apple серии A значительно улучшили iPhone и MacBook. Samsung, вероятно, собирается повторить этот успех.

"Наконец-то это происходит, и телефоны Galaxy вот-вот изменятся навсегда", — пишут эксперты.

Сообщается, что хотя программное обеспечение все еще будет на базе Android, Samsung точно может внедрить новый код в One UI, чтобы он гораздо лучше работал с новыми чипами. Эти чипы могут помочь Samsung достичь лучшей производительности и улучшить эффективность работы аккумуляторов.

При этом эксперты предупреждают, что компании, возможно, придется начать ограничивать некоторые функции и сервисы Android. Пользователи смартфоне могут отказаться от этого, но таким образом они откажутся от преимуществ новых чипов Samsung.

"Я еще не знаю, насколько эти новые чипы могут изменить телефоны Galaxy, но я искренне верю, что это может существенно улучшить устройства Samsung. Возможно, это именно та искра инноваций, на которую надеялись пользователи", — подытожил автор статьи.

