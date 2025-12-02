Смартфоны Samsung разочаровывают покупателей: 4 главных недостатка Galaxy (фото)

Телефоны Samsung годами считались эталоном качества в мире Android, предлагая надежность и передовые технологии. Но в 2025 году ситуация изменилась. Сравнивая новинки южнокорейского бренда с китайскими конкурентами, стагнация становится очевидной.

Компания, которая когда-то была главным инноватором, сегодня ставит в приоритете безопасные, но скучные решения, копируя спорные фишки Apple и экономя на ключевых нюансах. Фокус приводит конкретные примеры.

Потеря духа инноваций

В актуальных моделях Galaxy начинает прослеживаться техническое отставание в малозаметных, но важных аспектах. Дизайн флагманов не меняется годами, не создавая ощущения нового продукта с каждый релизом. Сравнив это с эпохой 2010-х, когда ассортимент Samsung был крайне разнообразным и экспериментов не боялись, разница становится ощутимой. При этом Samsung, будучи лидером в производстве дисплеев и камер, предпочитает не ставить самые лучшие компоненты в свои смартфоны.

Китайские фотофлагманы (например, OPPO Find X9 Pro) используют передовой 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HP5 (1/1.56") для телеобъективов — здесь это разрешение имеет смысл. В то же время Samsung в свой главный камерофон ставит крошечные вспомогательные модули телефото — Sony IMX754 (1/3.52", 10 Мп) и IMX854 (1/2.52", 50 Мп). Увеличение размеров сенсора — это ключ к захвату света и реальному повышению качества. Но в этом отношении апгрейдов давно не видно.

Cмартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: tomsguide.com

Тот же Galaxy S25 Ultra сохраняет один и тот же главный сенсор на 200 Мп и конфигурацию телеобъективов 3x/5x, как и его предшественники. Улучшения касаются в основном программной обработки и стабилизации, а не принципиально новых камер.

Кроме того, в топовом S25 Ultra до сих пор используется 8-битная AMOLED-матрица с программной эмуляцией, отображающая 16 млн цветов. Конкуренты даже в среднем сегменте уже предлагают нативные 10- и 12-битные панели (1 млрд и 68 млрд оттенков соответственно). Также Samsung игнорирует проблему ШИМ (мерцания OLED-панелей). Пока другие внедряют повышенные частоты 2160 и 3840 Гц для защиты глаз, корейцы не уделяют внимания этому аспекту, что может сказываться на усталости зрения.

Наконец, в стремлении сэкономить компания регулярно убирает полезные фишки, такие как сканер радужки глаза (незаменим зимой в перчатках) и Bluetooth из стилуса S Pen.

Медленная зарядка и устаревшие батареи

В вопросах питания Samsung проявляет консерватизм, вероятно, опасаясь повторения истории с возгоранием Galaxy Note 7. Емкость батарей застыла на отметке 5000 мАч, тогда как китайские вендоры массово внедряют кремний-углеродные (SiC) аккумуляторы повышенной плотности, которые к тому же не боятся морозов. 6000 и 7000+ мАч сегодня уже не редкость.

Скорость зарядки — еще одна боль. Максимум для Samsung — 45 Вт, что требует около 90 минут для полной зарядки. Xiaomi и другие бренды давно предлагают 90, 100 и даже 120 Вт, заряжая смартфоны за 20-40 минут. Чтобы это работало надежно, конкуренты ставят дополнительные чипы для контроля тока и системы охлаждения батареи, c чем Samsung предпочитает не заморачиваться для снижения затрат.

Samsung Galaxy A14 (иллюстративное фото) Фото: Cкриншот

Неудаляемые приложения

Покупая премиальный смартфон, пользователь ожидает полного контроля, но Samsung превращает ОС в рекламную площадку для партнеров. В прошивке по умолчанию стоит множество утилит, которые нельзя удалить без специальных навыков и ADB-команд: Bixby, Samsung Free, сервисы Microsoft (OneDrive, Outlook).

Доходит до абсурда: пользователь может удалить фирменный калькулятор или диктофон, но браузер Chrome или YouTube — нет. Компания объясняет это заботой о пользователе, но на деле это способ монетизации уже проданного гаджета через контракты с IT-гигантами.

Проигрыш в соотношении цена/качество

Высокая цена на старте продаж делает новинки Samsung менее привлекательными. Например, новый субфлагман Galaxy S25 FE на старте стоил около 875 долларов, что значительно дороже Galaxy S24. Аналоги из КНР от OnePlus, Realme, Oppo, Vivo и Xiaomi часто предлагают экраны с высокой пиковой яркостью, большие сенсоры камер, рекордные батареи и богатую комплектацию по более низкой цене. А в среднем классе конкуренция еще жестче.

Samsung же, ориентируясь только на Apple, даже не пытается внедрять такие удобные функции, как алгоритмы игнорирования капель воды на экране или сверхпрочную защиту корпуса (IP69K, MIL-STD-810H), пока этого не сделает главный конкурент из Купертино.

Что в итоге? Сейчас лидер мобильного рынка переориентировался со смелых инноваций на предельную маржинальность, безопасные и скучные обновления гаджетов. Массовый потребитель редко видит разницу в деталях и доверяет известному бренду, продажи остаются высокими, и пока Apple придерживается похожей стратегии, Samsung не видит причин стараться слишком сильно над каждый релизом.

Ранее сообщалось, что гаджеты Xiaomi стали самыми популярными в 2025 году. Исследовательская компания Omdia опубликовала последние данные за третий квартал 2025 года, демонстрирующие стабильный объем при росте цен на носимые устройства.