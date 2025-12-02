Смартфони Samsung розчаровують покупців: 4 головні недоліки Galaxy (фото)

Телефони Samsung роками вважалися еталоном якості у світі Android, пропонуючи надійність і передові технології. Але у 2025 році ситуація змінилася. Порівнюючи новинки південнокорейського бренду з китайськими конкурентами, стагнація стає очевидною.

Компанія, яка колись була головним інноватором, сьогодні ставить у пріоритеті безпечні, але нудні рішення, копіюючи спірні фішки Apple та економлячи на ключових нюансах. Фокус наводить конкретні приклади.

Втрата духу інновацій

В актуальних моделях Galaxy починає простежуватися технічне відставання в малопомітних, але важливих аспектах. Дизайн флагманів не змінюється роками, не створюючи відчуття нового продукту з кожним релізом. Порівнявши це з епохою 2010-х, коли асортимент Samsung був вкрай різноманітним і експериментів не боялися, різниця стає відчутною. При цьому Samsung, будучи лідером у виробництві дисплеїв і камер, вважає за краще не ставити найкращі компоненти у свої смартфони.

Китайські фотофлагмани (наприклад, OPPO Find X9 Pro) використовують передовий 200-мегапіксельний сенсор Samsung ISOCELL HP5 (1/1.56") для телеоб'єктивів — тут ця роздільна здатність має сенс. Водночас Samsung у свій головний камерофон ставить крихітні допоміжні модулі телефото — Sony IMX754 (1/3.52", 10 Мп) і IMX854 (1/2.52", 50 Мп). Збільшення розмірів сенсора — це ключ до захоплення світла і реального підвищення якості. Але в цьому відношенні апгрейдів давно не видно.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: tomsguide.com

Той же Galaxy S25 Ultra зберігає один і той же головний сенсор на 200 Мп і конфігурацію телеоб'єктивів 3x/5x, як і його попередники. Поліпшення стосуються в основному програмної обробки і стабілізації, а не принципово нових камер.

Крім того, в топовому S25 Ultra досі використовується 8-бітна AMOLED-матриця з програмною емуляцією, що відображає 16 млн кольорів. Конкуренти навіть у середньому сегменті вже пропонують нативні 10- і 12-бітові панелі (1 млрд і 68 млрд відтінків відповідно). Також Samsung ігнорує проблему ШІМ (мерехтіння OLED-панелей). Поки інші впроваджують підвищені частоти 2160 і 3840 Гц для захисту очей, корейці не приділяють уваги цьому аспекту, що може позначатися на втомі зору.

Нарешті, у прагненні заощадити компанія регулярно прибирає корисні фішки, як-от сканер райдужки ока (незамінний взимку в рукавичках) і Bluetooth зі стилуса S Pen.

Повільна зарядка та застарілі батареї

У питаннях живлення Samsung проявляє консерватизм, ймовірно, побоюючись повторення історії із загорянням Galaxy Note 7. Ємність батарей застигла на позначці 5000 мАгод, тоді як китайські вендори масово впроваджують кремній-вуглецеві (SiC) акумулятори підвищеної щільності, які до того ж не бояться морозів. 6000 і 7000+ мАг сьогодні вже не рідкість.

Швидкість зарядки — ще один біль. Максимум для Samsung — 45 Вт, що вимагає близько 90 хвилин для повної зарядки. Xiaomi та інші бренди давно пропонують 90, 100 і навіть 120 Вт, заряджаючи смартфони за 20-40 хвилин. Щоб це працювало надійно, конкуренти ставлять додаткові чіпи для контролю струму і системи охолодження батареї, з чим Samsung вважає за краще не морочитися для зниження витрат.

Samsung Galaxy A14 (ілюстративне фото) Фото: Cкриншот

Додатки, що не видаляються

Купуючи преміальний смартфон, користувач очікує повного контролю, але Samsung перетворює ОС на рекламний майданчик для партнерів. У прошивці за замовчуванням стоїть безліч утиліт, які не можна видалити без спеціальних навичок і ADB-команд: Bixby, Samsung Free, сервіси Microsoft (OneDrive, Outlook).

Доходить до абсурду: користувач може видалити фірмовий калькулятор або диктофон, але браузер Chrome або YouTube — ні. Компанія пояснює це турботою про користувача, але насправді це спосіб монетизації вже проданого гаджета через контракти з IT-гігантами.

Програш у співвідношенні ціна/якість

Висока ціна на старті продажів робить новинки Samsung менш привабливими. Наприклад, новий субфлагман Galaxy S25 FE на старті коштував близько 875 доларів, що значно дорожче за Galaxy S24. Аналоги з КНР від OnePlus, Realme, Oppo, Vivo і Xiaomi часто пропонують екрани з високою піковою яскравістю, великі сенсори камер, рекордні батареї та багату комплектацію за нижчою ціною. А в середньому класі конкуренція ще жорсткіша.

Samsung же, орієнтуючись тільки на Apple, навіть не намагається впроваджувати такі зручні функції, як алгоритми ігнорування крапель води на екрані або надміцний захист корпусу (IP69K, MIL-STD-810H), доки цього не зробить головний конкурент з Купертіно.

Що в підсумку? Зараз лідер мобільного ринку переорієнтувався зі сміливих інновацій на граничну маржинальність, безпечні та нудні оновлення гаджетів. Масовий споживач рідко бачить різницю в деталях і довіряє відомому бренду, продажі залишаються високими, і поки Apple дотримується схожої стратегії, Samsung не бачить причин старатися надто сильно над кожним релізом.

