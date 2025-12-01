Телефоны Samsung остались без чипов Samsung: почему компания не хочет их поставлять

Между двумя важнейшими подразделениями Samsung возник раскол из-за чипов, что может негативно повлиять на компанию в долгосрочной перспективе.

Подразделение Samsung Device Solutions не хочет подписывать долгосрочное соглашение о поставках оперативной памяти для телефонов Galaxy. Об этом пишет SamMobile.

Телефоны и планшеты Samsung Galaxy обычно используют собственные микросхемы оперативной памяти (DRAM) и памяти NAND (Now Memory) от Samsung. Однако в прошлом году компания начала внедрять микросхемы DRAM от Micron в свои высококлассные телефоны.

По данным портала, подразделение Samsung, отвечающее за чипы памяти, отказалось от соглашения с подразделением, выпускающим смартфоны. Это соглашение предусматривало поставку микросхем DRAM для телефонов Galaxy в течение как минимум года.

Відео дня

Важно

Эпоха 6G теперь намного ближе: ученые создали прорывной чип, который всех поразил

Сообщается, что в течение последних нескольких месяцев цены на микросхемы DRAM резко выросли. Если раньше чип LPDDR5X на 12 ГБ стоил 33 доллара, то сейчас его стоимость достигла 70 долларов. Ожидается, что в следующем году цена вырастет еще больше.

Как отмечают в издании, именно поэтому Samsung хотела обеспечить долгосрочные поставки микросхем DRAM со стабильными ценами. В свою очередь Samsung Device Solutions, который производит DRAM, отказался от долгосрочного соглашения, чтобы максимизировать прибыль.

"Подразделение памяти Samsung хочет заработать на своих микросхемах, пока продолжается этот бум искусственного интеллекта", — пояснили авторы статьи.

Напомним, американские технологические компании Nvidia и AMD планируют повышение цен на всю линейку своих графических процессоров в связи с ростом затрат на рынке DRAM.

Фокус также сообщал, что Nvidia попросила компании Amkor и Samsung прекратить производство чипов для искусственного интеллекта H20, разработанного специально для китайского рынка.